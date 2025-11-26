Выставка China Cycle 2026: построение инновационного будущего на основе интеллекта

ШАНХАЙ, 26 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Ожидается, что 34-я Китайская международная выставка велосипедов (China Cycle 2026), посвященная теме «Инновационное будущее на основе интеллекта» пройдет с 5 по 8 мая 2026 года в Шанхайском новом международном выставочном центре (SNIEC). Опираясь на три десятилетия опыта и инноваций, выставка China Cycle стала ключевым центром, формирующим глобальные тенденции в индустрии механических велосипедов и электровелосипедов, и ведущей профессиональной платформой, сильно влияющей на отрасль.

the 34th China International Bicycle Fair (China Cycle 2026)

В 2024 году производство велосипедов в Китае в общей сложности составило почти 99,54 миллиона, импорт гоночных велосипедов в 2024 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 12,5 %, а на электровелосипеды высокого класса в прошлом году пришлось 19,1 % от общего количества.

Выставка China Cycle, выполняющая роль стратегического шлюза, обеспечивает глобальным предприятиям прямой доступ к обширному потребительскому рынку Китая и позволяет получить необходимое понимание местного спроса, что способствует расширению каналов сбыта и укреплению взаимовыгодного глобального сотрудничества. В то же время она служит промышленным центром, последовательно способствующим развитию всего сектора. Демонстрируя передовые инновации и определяя будущие тенденции, это мероприятие играет жизненно важную роль в определении направления непрерывного развития и изменения отрасли.

Выставка China Cycle 2025 состояла из 13 выставочных залов, в которых свою продукцию представили более 1580 участников из 25 стран и регионов. Ожидается, что в 2026 году выставка пройдет на площади 160 000 квадратных метров, благодаря перспективному планированию будет иметь расширенную и оптимизированную планировку, учитывающую растущие потребности предприятий и покупателей, и создаст ценные возможности для демонстрации преимуществ велосипедной промышленности Китая и повышения ценности глобальной цепочки поставок.

Китайский рынок механических велосипедов и электровелосипедов непрерывно растет, и с введением в действие новых национальных стандартов для электровелосипедов расширяются возможности ускорения экологичной и низкоуглеродной трансформации на международном рынке. Выставка China Cycle служит мостом и связующим звеном, предназначенным для формирования во всемирной отрасли двухколесного транспорта новой модели синергетического развития в обоюдных интересах.

В 2025 году многочисленные международные бренды использовали свое участие в выставке для выхода на китайский рынок, успешно расширяя каналы продаж своего бизнеса. Спрос на качественные и инновационные велосипеды и электрические транспортные средства на китайском потребительском рынке дает мировым брендам значительные возможности. Выставка China Cycle сердечно приглашает предприятия со всего мира принять участие в этом важнейшем событии отрасли, изучить бизнес-возможности и совместно строить будущее.

Дополнительную информацию см. на сайте: https://www.e-chinacycle.com/.

Регистрация открыта на веб-сайте http://cep.e-chinacycle.com/NetExhibit/en.

Контакты для СМИ: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2828479/20251120134320_137_334.jpg