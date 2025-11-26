China Cycle 2026: sviluppare un futuro guidato dall'innovazione e dall'intelligenza

SHANGHAI, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Per la 34ª edizione di China International Bicycle Fair (China Cycle 2026) è prevista l'inaugurazione della grande esposizione dal 5 all'8 maggio 2026 presso lo Shanghai New International Expo Center (SNIEC), all'insegna del tema "Innovation-Driven, Intelligence-Led Future" (Un futuro guidato dall'innovazione e dall'intelligenza). Forte di tre decenni di esperienza e innovazione, China Cycle è diventata un polo fondamentale che influenza le tendenze globali nei settori di biciclette e e-bike, nonché una piattaforma professionale leader con una profonda influenza nel settore.

the 34th China International Bicycle Fair (China Cycle 2026)

Nel 2024, la produzione totale di biciclette in Cina ha raggiunto quasi 99,54 milioni, le importazioni di biciclette da corsa hanno registrato una crescita del 12,5% su base annua nel 2024, mentre le biciclette elettriche di fascia alta hanno rappresentato il 19,1% del totale lo scorso anno.

Agendo come un gateway strategico, China Cycle mette in contatto le aziende globali per accedere direttamente al vasto mercato dei consumatori cinese e acquisire informazioni fondamentali sulla domanda locale, promuovendo in tal modo l'espansione dei canali di vendita e la collaborazione globale per ottenere vantaggi reciproci. L'evento funge analogamente come un polo industriale, dando costantemente impulso all'intero settore. Con la presentazione di innovazioni all'avanguardia e la definizione delle tendenze future, svolge un ruolo fondamentale nel guidare lo sviluppo e l'evoluzione continui del settore.

China Cycle 2025 ha ospitato 13 padiglioni espositivi e ha attirato oltre 1.580 espositori da 25 paesi e regioni. Si prevede che l'edizione del 2026 occuperà 160.000 metri quadrati con una disposizione ampliata e ottimizzata, rispondendo alle esigenze in continua evoluzione di aziende e acquirenti con una pianificazione lungimirante, creando preziose opportunità per dimostrare la forza dell'industria ciclistica cinese e aumentare il valore della catena di fornitura globale.

Il mercato cinese delle biciclette e delle e-bike è in continua crescita e, con l'adozione dei nuovi standard nazionali per le biciclette elettriche, la rapida trasformazione in direzione di una filosofia green e a basse emissioni di carbonio sta ampliando le opportunità nel mercato internazionale. China Cycle, che funge da ponte e collegamento per tale trasformazione, si impegna a promuovere un nuovo modello di sviluppo sinergico e vantaggi reciproci per l'industria mondiale delle due ruote.

Nel 2025, numerosi marchi internazionali hanno sfruttato la loro presenza in fiera per accedere al mercato cinese, ampliando con successo i canali di vendita delle loro attività. La domanda del mercato cinese di biciclette e mobilità elettrica innovative e di alta qualità sta offrendo notevoli opportunità ai marchi globali. China Cycle invita le aziende di tutto il mondo a partecipare a questo importante evento del settore, per esplorare opportunità di business e a costruire insieme il futuro.

