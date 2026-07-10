在《2026 年全國學生調查》中，GBS 於全部七個主題的表現均優於整體高等教育界別

GBS 的 2026 年調查結果共收集 6,488 份已發佈的學生回應，較 2025 年增加 1,087 份，使數據更能全面及準確地反映 GBS 學生的真實體驗。

調查結果對 GBS 可謂別具意義，因為校方本月將於列斯、伯明翰、曼徹斯特及倫敦舉辦 2026 年畢業典禮。 6,000 名畢業生迎來學成之喜，所涉範疇皆為英國經濟命脈所在，例如建築管理、數碼科技，以及健康與社會照顧。

GBS 在 NSS 七項主題中表現均優於業界平均水準，尤以課程教學 (Teaching on my Course) 及學術支援 (Academic Support) 獲得最高評價，兩者滿意度同為 92.9%。

GBS 行政總裁 James Kennedy 表示：「我們對這份佳績及箇中意義，引以為傲。 佳績背後，反映出學生的勤勉、學術與專業服務同僚的承諾，以及我們共同堅守卓越學生體驗的信念。

本月份我們會在列斯、伯明翰、曼徹斯特及倫敦舉行畢業典禮之際，看到學生對 GBS 的求學歲月給予高度評價，令校方倍感欣慰。 取得如此佳績固然可喜可賀，但亦啟發我們要持續聆聽學子心聲，精益求精，不斷完善教育和輔助的每個細節。」

GBS 開設既靈活，又以職業發展為本的高等教育課程，切合當今學生的需要，其中不少人都要同時兼顧學業、工作、家庭，甚至營運個人業務。 GBS 於倫敦、伯明翰、列斯及曼徹斯特校區開辦與行業息息相關的課程，持續推動高等教育普及化，同時幫助學生掌握專業知識、學習實用技能並增強自信，以便在所選行業中脫穎而出。

2026 年 NSS 成績，彰顯 GBS 決心締造卓越不凡的學生體驗，並持續改進教學、學習和學生支援服務。

編輯備註

全國學生調查 (NSS) 為年度意見調查，對象為英國高等教育機構的合資格學生，旨在了解其對學術經歷的評價。

GBS 的 2026 年結果基於 6,488 份已發佈的學生回應 ，已發佈回應率為 81.2% 。

，已發佈回應率為 。 Global Banking School (GBS) 為高等教育院校，校區遍及倫敦、伯明翰、列斯及曼徹斯特，並與英國著名大學聯手開辦以職業發展為本的課程。

SOURCE Global Banking School (GBS)