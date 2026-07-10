La GBS obtient de meilleurs résultats que le secteur de l'enseignement supérieur dans les sept thèmes de l'enquête nationale auprès des étudiants 2026

LONDRES, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La Global Banking School (GBS) a une nouvelle fois obtenu de meilleurs résultats que le secteur de l'enseignement supérieur britannique dans les sept thèmes principaux de l'enquête nationale auprès des étudiants 2026 (NSS), soulignant ainsi son engagement renouvelé à offrir une expérience étudiante exceptionnelle.

GBS Student Satisfaction Ratings 2026

Publiés aujourd'hui par l'Office for Students (OfS), les derniers résultats de l'enquête NSS témoignent de l'engagement constant de la GBS en faveur d'un enseignement de haute qualité, d'un accompagnement académique et de la réussite des étudiants, comme en témoignent les niveaux de satisfaction toujours élevés des étudiants et les excellents résultats enregistrés d'une année sur l'autre.

Les résultats 2026 de la GBS s'appuient sur 6 488 réponses d'étudiants publiées – soit une hausse de 1 087 réponses par rapport à 2025, ce qui offre une image encore plus solide et représentative de l'expérience des étudiants à la GBS.

Ces résultats interviennent à un moment particulièrement important pour la GBS, qui célèbre ce mois-ci ses cérémonies de remise des diplômes 2026 dans ses établissements de Leeds, Birmingham, Manchester et Londres. Six mille diplômés célèbrent la fin de leurs études, notamment dans des secteurs essentiels à l'économie britannique, tels que la gestion de la construction, les technologies numériques, ainsi que la santé et l'aide sociale.

La GBS a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne du secteur dans les sept thèmes de la NSS, les scores de satisfaction les plus élevés ayant été enregistrés dans les catégories L'enseignement dans ma formation et Soutien universitaire, qui ont toutes deux affiché un taux de satisfaction des étudiants de 92,9 %.

James Kennedy, CEO de la GBS, déclare : « Nous sommes extrêmement fiers de ces résultats et de ce qu'ils représentent. Ils témoignent du dévouement de nos étudiants, de l'engagement de nos collègues des services pédagogiques et administratifs, ainsi que de notre volonté commune d'offrir une expérience étudiante exceptionnelle.

Alors que nous célébrons ce mois-ci la remise des diplômes à Leeds, Birmingham, Manchester et Londres, il est particulièrement gratifiant de voir nos étudiants reconnaître la qualité de leur parcours à la GBS. Si ces résultats sont une source de satisfaction, ils nous incitent également à rester à l'écoute de nos élèves et à améliorer sans cesse tous les aspects de l'enseignement et de l'accompagnement que nous leur proposons ».

La GBS propose des programmes d'enseignement supérieur flexibles et axés sur la carrière, conçus pour répondre aux besoins des apprenants d'aujourd'hui, dont beaucoup doivent concilier leurs études avec leur vie professionnelle, leurs responsabilités familiales et la gestion de leur propre entreprise. Grâce à des formations adaptées aux besoins du monde professionnel dispensées sur ses campus de Londres, Birmingham, Leeds et Manchester, la GBS continue d'élargir l'accès à l'enseignement supérieur tout en dotant les étudiants des connaissances, des compétences et de la confiance nécessaires pour réussir dans la carrière qu'ils ont choisie.

Les résultats de l'enquête NSS 2026 soulignent l'engagement de la GBS à offrir une expérience étudiante exceptionnelle et à améliorer sans relâche l'enseignement, l'apprentissage et l'accompagnement des étudiants.

Notes aux rédacteurs

L'enquête nationale auprès des étudiants (NSS) est un sondage annuel qui recueille les avis des étudiants éligibles de tous les établissements d'enseignement supérieur du Royaume-Uni sur la qualité de leur expérience universitaire.

Les résultats 2026 de la GBS s'appuient sur 6 488 réponses d'étudiants publiées , avec un taux de réponse publié de 81,2 % .

, avec un taux de réponse publié de . La Global Banking School (GBS) est un établissement d'enseignement supérieur avec des campus à Londres, Birmingham, Leeds et Manchester, qui propose des formations axées sur la carrière en partenariat avec des universités britanniques de renom.

Infographie - https://mma.prnewswire.com/media/3005236/GBS_2026.jpg