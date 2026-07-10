GBS, 2026 전국 학생 설문조사에서 7개 전 항목에서 고등교육 부문 평균 상회

런던, 2026년 7월 10일 /PRNewswire/ -- 글로벌 뱅킹 스쿨(Global Banking School, GBS)이 2026 전국 학생 설문조사(National Student Survey, NSS)의 7개 핵심 항목 전체에서 다시 한번 영국 고등교육 부문을 상회하며, 우수한 학생 경험 제공에 대한 지속적인 노력을 강조했다.

7월 9일 학생청(Office for Students, OfS)이 발표한 최신 NSS 결과는 GBS의 지속적인 고품질 교육, 학업 지원, 학생 성공에 대한 집중을 반영하며, 일관되게 높은 수준의 학생 만족도와 강력한 전년 대비 성과를 보여준다.

GBS Student Satisfaction Ratings 2026

GBS의 2026년 결과는 공표된 6488건의 학생 응답을 기반으로 하며, 이는 2025년에 비해 1087건 증가한 수치로 GBS에서의 학생 경험에 대한 더 강력하고 대표성 있는 그림을 제공한다.

이번 결과는 GBS가 이번 달 리즈, 버밍엄, 맨체스터, 런던 지역에서 2026년 졸업식을 기념하는 특히 중요한 시기에 나온 것이다. 6000명의 졸업생들이 건설 관리, 디지털 기술, 헬스케어 및 사회복지 등 영국 경제에 필수적인 분야를 포함해 학업의 성공적인 완료를 기념하고 있다.

GBS는 7개 NSS 항목 전체에서 부문 평균을 상회했으며, 가장 높은 만족도 점수는 과정 내 교육(Teaching on my Course)과 학업 지원(Academic Support) 항목에서 달성되어 두 항목 모두 92.9%의 학생 만족도를 기록했다.

GBS의 제임스 케네디(James Kennedy) 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "이 결과와 그것이 의미하는 바에 대해 매우 자랑스럽게 생각한다. 이는 우리 학생들의 헌신, 학업 및 전문 서비스 동료들의 약속, 우수한 학생 경험을 제공하겠다는 우리의 공동 목표를 반영한다."

"이번 달 리즈, 버밍엄, 맨체스터, 런던에서 졸업식을 기념하는 가운데, 우리 학생들이 GBS에서의 경험의 질을 인정하는 것을 보는 것은 특히 보람 있는 일이다. 이러한 결과는 축하할 만한 일인 동시에, 우리가 학생들의 목소리를 계속 경청하고 우리가 제공하는 교육과 지원의 모든 측면을 지속적으로 개선하도록 영감을 준다."

GBS는 오늘날 학습자들의 요구에 맞춰 설계된 유연하고 커리어 중심적인 고등교육 프로그램을 제공하며, 이들 중 많은 이들은 학업과 직장, 가족 책임, 자신의 사업 운영을 병행하고 있다. 런던, 버밍엄, 리즈, 맨체스터의 캠퍼스에서 제공되는 산업 관련 과정을 통해 GBS는 고등교육 참여를 계속 확대하면서 학생들이 선택한 커리어에서 성공하는 데 필요한 지식, 기술, 자신감을 갖추도록 지원하고 있다.

2026 NSS 결과는 우수한 학생 경험을 제공하고 교육, 학습, 학생 지원을 지속적으로 향상시키겠다는 GBS의 약속을 강조한다.

편집자 주

전국 학생 설문조사(NSS)는 영국 고등교육 제공기관 전반의 자격을 갖춘 학생들로부터 학업 경험의 질에 대한 피드백을 수집하는 연례 설문조사다.

2026 GBS 결과는 공표된 6488건의 학생 응답 을 기반으로 하며 발표 응답률은 81.2% 이다.

을 기반으로 하며 발표 응답률은 이다. 글로벌 뱅킹 스쿨(GBS)은 런던, 버밍엄, 리즈, 맨체스터에 캠퍼스를 둔 고등교육 제공기관으로, 명망 있는 영국 대학들과의 파트너십을 통해 커리어 중심 프로그램을 제공한다.

인포그래픽 - https://mma.prnewswire.com/media/3005236/GBS_2026.jpg

SOURCE Global Banking School (GBS)