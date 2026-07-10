GBS、 National Student Survey 2026（2026年全国学生調査）の7つの全テーマにおいて、高等教育セクター全体を上回るパフォーマンスを記録

ロンドン, 2026年7月10日 /PRNewswire/ -- Global Banking School (GBS) は、2026年全国学生調査（NSS）の7つの全主要テーマにおいて、再び英国の高等教育セクター全体を上回るパフォーマンスを記録し、優れた学生体験の提供に向けた継続的な取り組みを改めて示しました。

Office for Students (OfS)が発表した最新のNSS調査結果は、GBSが質の高い教育、学業支援、および学生の成功に引き続き注力していることを示しており、学生満足度は一貫して高い水準を維持し、前年比でも堅調な成果を上げています。

GBS Student Satisfaction Ratings 2026

GBSの2026年の調査結果は、公表された6,488件の学生による回答に基づいており、2025年と比較して1,087件増加したことで、GBSにおける学生の体験について、より確固たる、そしてより代表的な全体像が示されています。

同校は今月、リーズ、バーミンガム、マンチェスター、ロンドンの各キャンパスで、2026年の卒業式を行う予定であり、今回の結果は、GBSにとって特に重要な時期に発表されたことになります。建設管理、デジタル技術、保健・社会福祉など、英国経済にとって極めて重要な分野を含め、6,000人の卒業生が学業を無事に修了しました。

GBSは、NSSの7つのテーマすべてにおいてセクター平均を上回る成績を収め、特に「授業内容」、 「学業支援」では、いずれも92.9%の学生満足度を記録し、最高スコアを達成しました。

GBSの最高経営責任者（CEO）であるJames Kennedy氏は次のように述べています。「我々は、この成果と、それが象徴するものについて非常に誇りに思っています。これらは、学生たちの献身的な取り組み、教職員や専門サービス担当者の献身的な姿勢、そして卓越した学生体験を提供するという私たちの共通の目標を反映したものです。

「今月、リーズ、バーミンガム、マンチェスター、ロンドン各地で卒業式が行われるなか、学生たちがGBSでの学びの質を高く評価してくれている姿を見られることは、非常に励みになります。これらの成果は喜ばしいものであると同時に、生徒たちの声に耳を傾け続け、私たちが提供する教育や支援のあらゆる側面を絶えず向上させていくよう、私たちを奮い立たせてくれます。」

GBSでは、現代の学習者のニーズに応えるべく、柔軟でキャリア重視の高等教育プログラムを提供しています。学習者の多くは、仕事や家庭の責任、あるいは自身の事業の運営と学業を両立させています。GBSは、ロンドン、バーミンガム、リーズ、マンチェスターの各キャンパスで提供される業界に即したカリキュラムを通じて、高等教育への参加機会を拡大し続けるとともに、学生がそれぞれのキャリアで成功するために必要な知識、スキル、そして自信を身につけられるよう支援しています。

2026年のNSS調査の結果は、GBSが卓越した学生体験を提供し、教育、学習、学生支援を継続的に向上させることに尽力していることを如実に示しています。

編集者への注記

National Student Survey（NSS）は、英国の高等教育機関に在籍する対象学生から、学業体験の質に関する意見を収集する年次調査です。

2026年のGBSの結果は、 公表された6,488件の学生による回答 に基づいており、公表回答率は 81.2% となっています。

に基づいており、公表回答率は となっています。 Global Banking School (GBS)は、ロンドン、バーミンガム、リーズ、マンチェスターにキャンパスを構える高等教育機関であり、英国の著名な大学と提携して、キャリア重視のプログラムを提供しています。

インフォグラフィック - https://mma.prnewswire.com/media/3005236/GBS_2026.jpg

SOURCE Global Banking School (GBS)