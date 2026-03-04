榮耀呼吁推動AHI理念下的開放生態合作，AI終端迎來新機遇

在討論環節，方飛與Orange創新執行副總裁Philippe Lucas探討了AI、設備和連接的融合。圍繞「打破壁壘」這一主題，榮耀強調了與Orange等合作伙伴的緊密協作，將拓展至教育、智能家居、音頻產品、寵物、玩具等一系列全新硬件類別。

為了形象地闡釋榮耀的願景，方飛指出行業正站在AI終端的「寒武紀大爆發」邊緣——正如億萬年前寒武紀大爆發帶來了無數新物種的突然湧現，世界也即將見證新型智能設備的爆發式、多樣化增長，這場進化將催生各種新形態的AI設備，涵蓋以榮耀Robot Phone為代表的具身智能設備，以及榮耀與合作伙伴正在攜手探索的專業AI陪伴設備。

「封閉系統沒有未來，榮耀致力於將以人為本的理念與科技相結合，最大程度釋放人類潛能。因此，榮耀正在打造能夠讓用戶變得更具創造力、更加緊密聯接的AI伙伴。」方飛說。

她指出，當下，更深層次的變革在於底層分布式技術的演進。過去，人機交互被局限在單一的屏幕上；而現在，得益於分布式技術，人類打破了硬件的物理邊界。

這一轉變體現在兩個關鍵趨勢上：智能硬件的「分離化」，意味著智能硬件正在演變為用於特定場景的專業化外設；二是AI入口的「泛在化」，意味著一種全新的交互范式正圍繞真實應用場景加快構建中。

為了應對這一轉變帶來的挑戰，構建真正的統一界面，榮耀正通過 HONOR AI Connect 平台來踐行其開放的AI終端生態戰略。在這裡，「界面」是一個 AI智能體——一個生活在用戶所有設備裡的「個人分身」或數字孿生。得益於榮耀的開放平台，這個分身可以自由穿梭，它在手機上理解用戶的意圖，並將這種理解帶到用戶的聯網汽車、智能家居或機器人中，從而實現無縫銜接的連續智能體驗。

方飛指出，榮耀打造的新一代設備打破了傳統的形態，推動了AHI理念的具象化落地，將設備從被動的「工具」轉變為主動的「伙伴」。榮耀Robot Phone機器人手機便是一個絕佳例證，這款開創性的終端產品將智能手機的創新與機器人技術融為一體，如同一位專屬的個人攝像師，能自動跟蹤並錄制視頻，讓用戶能夠沉浸在生活當下的同時，記錄這些美好時刻。

除了全球矚目的Robot Phone，榮耀在此次MWC上還展示了旗下第一款具身智能人形機器人，發布了基於跨代領先技術打造的最新折疊屏旗艦榮耀Magic V6，以及最新一代的創新PC、平板電腦等產品，獲得業界嘉獎與媒體盛贊。

欲了解更多信息，請訪問www.honor.com。

SOURCE Honor Device Co., Ltd