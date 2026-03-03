HONOR призывает к открытому сотрудничеству в рамках нового видения экосистемы ИИ, в то время как новые возможности приходят к устройствам на базе ИИ

Чтобы создать по-настоящему унифицированный интерфейс, компания с радостью реализует свою стратегию открытой экосистемы устройств с искусственным интеллектом через платформу HONOR AI Connect

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- 2 марта компания HONOR, глобальная экосистема устройств на базе ИИ, представила свой проект экосистемы ИИ во время вступительной панельной дискуссии ConnectAI на Mobile World Congress (MWC) 2026. Компания HONOR представила свою стратегию по внедрению открытой экосистемы устройств через платформу HONOR AI Connect, которая, по прогнозам, к концу 2026 года интегрирует более 20 000 сервисов ИИ.

Fang Fei, President of Products at HONOR expressed her views about the convergence of AI, devices and connectivity.

Стратегия знаменует ускоренное превращение HONOR из производителя смартфонов в ведущую глобальную компанию по экосистеме устройств ИИ. Основной движущей силой является всесторонне обновленная платформа HONOR AI Connect, которая открывает основные возможности ИИ HONOR для всех партнеров по экосистеме. Этот сдвиг выходит за рамки простой связи в сторону обширного обмена информацией и направлен на создание персонального аватара для пользователей в рамках обширной экосистемы устройств различных брендов.

Во время панельной дискуссии к Фан Фэй, президенту по продуктам HONOR, присоединился Филипп Лукас (Philippe Lucas), исполнительный вице-президент Orange Innovation по партнерствам, контенту и устройствам, для содержательного разговора о конвергенции ИИ, устройств и возможностей подключения. Обсуждая тему «разрушения стен», компания HONOR подчеркнула свою приверженность совместной работе с такими партнерами, как Orange, для расширения в новые категории оборудования, включая образование, умный дом, аудиопродукцию, домашних животных и игрушки.

Чтобы проиллюстрировать это видение, Фан Фэй провела параллель с эволюционной историей, объяснив, что индустрия находится на грани «кембрийского взрыва» в устройствах ИИ. Она отметила, что так же, как первоначальный «кембрийский взрыв» миллионы лет назад привел к внезапному всплеску бесчисленных новых форм жизни, мир вот-вот станет свидетелем такой же быстрой и массовой диверсификации новых интеллектуальных устройств. Эта эволюция приведет к тому, что ИИ примет новые формы, от «воплощенного ИИ», такого как HONOR Robot Phone, до специализированного ИИ, который HONOR изучает со своими партнерами.

«В HONOR мы считаем, что закрытые экосистемы должны уйти в прошлое, — сказала Фан Фэй, президент по продуктам HONOR. — Наше видение простое. Мы хотим объединить наш подход, ориентированный на человека, с технологиями, чтобы максимизировать потенциал каждого человека. Для этого мы создаем ИИ-компаньонов, которые делают пользователей более креативными и более связанными».

Более глубокая трансформация разворачивается благодаря эволюции наших базовых распределенных технологий. В прошлом взаимодействие человека с компьютером ограничивалось одним экраном. Сегодня, благодаря распределенным технологиям, мы преодолели физические границы аппаратного обеспечения.

Этот сдвиг проявляется в двух ключевых тенденциях: «разъединение» интеллектуального оборудования, при котором устройства превращаются в специализированные периферийные устройства для конкретных сценариев, и «повсеместное распространение» точек входа ИИ, создавая новые парадигмы взаимодействия, адаптированные к реальным условиям.

Чтобы создать действительно единый опыт перед лицом этой проблемы, HONOR реализует свою стратегию открытой экосистемы устройств ИИ через платформу HONOR AI Connect. В этом новом мире «интерфейс» — это ИИ-агент, персональный цифровой двойник, живущий на устройствах пользователя. Благодаря открытой платформе этот цифровой двойник понимает намерения пользователя на своем телефоне и переносит это понимание в свой подключенный автомобиль, умный дом или сервисного робота, обеспечивая бесперебойную интеллектуальную непрерывность.

Это новое поколение устройств отходит от традиционных форм-факторов. Он иллюстрирует концепцию HONOR Augmented Human Intelligence (AHI), превращающую устройства из пассивных инструментов в проактивных партнеров. Ярким примером является HONOR Robot Phone, новаторское устройство, которое объединяет инновации смартфонов с робототехникой. Он выступает в роли персонального кинематографиста, автоматически отслеживая и записывая видео, чтобы пользователи были активными участниками собственных воспоминаний.

Во время официального запуска 1 марта компания HONOR представила свой новейший складной смартфон с искусственным интеллектом, ультратонкий HONOR Magic V6, а также инновационные ПК, планшеты и многое другое. От Robot Phone до новейших инноваций в области складных устройств, планшетов и ПК, глобальные СМИ и участники MWC могут посетить стенд HONOR в зале 3, чтобы лично познакомиться с будущим интеллектуальных устройств.

