HONOR Serukan Kolaborasi Terbuka dalam Visi Ekosistem AI Baru, Seiring Munculnya Peluang Baru bagi Perangkat AI

Lewat strategi ini, HONOR semakin cepat bertransformasi dari produsen ponsel pintar menjadi perusahaan ekosistem perangkat AI global terkemuka. Unsur utama di balik transformasi ini terletak pada HONOR AI Connect Platform yang telah diperbarui dengan membuka kemampuan AI inti HONOR bagi seluruh mitra ekosistem. Pendekatan tersebut lebih dari sekadar konektivitas perangkat, dengan tujuan menciptakan kecerdasan bersama yang lebih mendalam, serta menghadirkan Personal Avatar bagi pengguna dalam ekosistem perangkat lintas merek.

Dalam diskusi panel tersebut, Fang Fei, President, Products, HONOR, berbincang bersama Philippe Lucas, Executive Vice President Partnerships, Content and Devices, Orange Innovation, mengenai konvergensi AI, perangkat, dan konektivitas. Mengangkat tema "breaking walls", HONOR menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan berbagai mitra seperti Orange guna memperluas kategori perangkat baru, termasuk perangkat pendidikan, smart home, produk audio, hewan peliharaan, dan mainan.

Untuk menggambarkan visi ini, Fang Fei membandingkannya dengan sejarah evolusi. Ia menjelaskan, industri saat ini berada di ambang "Cambrian Explosion" dalam konteks perangkat AI. Seperti ledakan evolusi yang terjadi jutaan tahun lalu sehingga menghasilkan berbagai bentuk kehidupan baru, dunia kini menyaksikan pertumbuhan cepat dan masif dari berbagai perangkat cerdas baru. Evolusi ini akan menghadirkan berbagai bentuk AI, mulai dari Embodied AI seperti HONOR Robot Phone hingga berbagai perangkat AI pendamping khusus yang dikembangkan bersama para mitra.

"Di HONOR, kami menilai, konsep 'walled gardens' seharusnya telah menjadi masa lalu," ujar Fang Fei, President, Products, HONOR. "Visi kami sederhana: menggabungkan pendekatan yang berpusat pada manusia dengan teknologi untuk memaksimalkan potensi setiap individu. Untuk itu, kami menciptakan pendamping AI yang membuat pengguna semakin kreatif dan terkoneksi."

Transformasi yang lebih mendalam juga terjadi melalui perkembangan teknologi terdistribusi. Jika sebelumnya interaksi manusia dengan komputer hanya terbatas pada satu layar, teknologi terdistribusi kini menghilangkan batas fisik perangkat keras.

Pergeseran ini terlihat dari dua tren utama: "decoupling" yang terjadi pada perangkat keras pintar, tepatnya ketika perangkat berkembang menjadi periferal khusus untuk berbagai skenario penggunaan, serta "ubiquitization" dalam titik akses AI yang menghadirkan cara interaksi baru yang disesuaikan dengan konteks kehidupan nyata.

Untuk menciptakan pengalaman yang benar-benar terpadu, HONOR menjalankan strategi ekosistem perangkat AI terbuka melalui HONOR AI Connect Platform. Dalam ekosistem ini, antarmuka utamanya adalah Agen AI—kembaran digital pengguna (personal digital twin) yang hadir di berbagai perangkat. Berkat platform terbuka ini, kembaran digital tersebut dapat memahami niat pengguna di ponsel dan meneruskan pemahaman tersebut ke mobil terkoneksi, rumah pintar, atau robot layanan, sehingga menciptakan pengalaman yang lancar dan cerdas di seluruh perangkat.

Perangkat generasi baru ini juga meninggalkan bentuk perangkat konvensional. Hal ini mencerminkan konsep Augmented Human Intelligence (AHI) yang diusung HONOR, konsep yang mengubah perangkat dari sekadar alat pasif menjadi mitra yang proaktif. Salah satu contohnya, HONOR Robot Phone, perangkat inovatif yang memadukan teknologi ponsel pintar dengan robotika. Perangkat ini dapat berfungsi sebagai kamerawan pribadi yang secara otomatis melacak dan merekam video, sehingga pengguna dapat lebih fokus menikmati momen yang mereka alami.

Di acara peluncuran resmi yang digelar 1 Maret, HONOR juga memperkenalkan ponsel pintar lipat AI-native terbaru, HONOR Magic V6 yang sangat tipis, bersama generasi terbaru PC, tablet, dan perangkat inovatif lainnya. Mulai dari Robot Phone hingga perangkat lipat, tablet, dan PC terbaru, media global dan pengunjung MWC dapat mengunjungi booth HONOR di Hall 3 untuk melihat langsung masa depan perangkat cerdas.

Informasi selengkapnya: www.honor.com .

SOURCE Honor Device Co., Ltd