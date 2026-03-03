HONOR vyzývá k otevřené spolupráci v rámci nové vize ekosystému umělé inteligence a přicházejí nové příležitosti pro zařízení s AI
News provided byHonor Device Co., Ltd
Mar 03, 2026, 18:18 ET
Společnost HONOR uvádí do praxe svou strategii otevřeného ekosystému zařízení s AI prostřednictvím platformy AI Connect, která aspiruje na skutečně jednotné rozhraní.
BARCELONA, Španělsko, 4. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost HONOR, která buduje globální ekosystém pro zařízení na bázi AI, představila 2. března během úvodní panelové diskuse ConnectAI na veletrhu Mobile World Congress (MWC) 2026 svůj plán ekosystému AI. Společnost HONOR představila svou strategii realizace otevřeného ekosystému zařízení prostřednictvím své platformy AI Connect, která by měla do konce roku 2026 integrovat více než 20.000 služeb umělé inteligence.
Tato strategie znamená urychlenou transformaci společnosti HONOR z výrobce chytrých telefonů na přední světovou společnost v oblasti ekosystému zařízení s AI. Hlavním motorem je komplexně modernizovaná platforma HONOR AI Connect, která zpřístupňuje základní funkce umělé inteligence společnosti HONOR všem partnerům v ekosystému. Tento posun jde nad rámec pouhé konektivity a směřuje k hlubokému sdílení AI, jehož cílem je vytvořit pro uživatele osobní avatar v rámci rozsáhlého ekosystému zařízení různých značek.
Během panelové diskuse se k Fang Fei, prezidentce produktové divize společnosti HONOR, připojil Philippe Lucas, výkonný viceprezident pro partnerství, obsah a zařízení společnosti Orange Innovation, a společně vedli zasvěcený rozhovor o konvergenci umělé inteligence, zařízení a konektivity. Společnost HONOR se zaměřila na „boření zdí" a zdůraznila, že hodlá spolupracovat s partnery, jako je společnost Orange, na rozšíření do nových kategorií hardwaru včetně vzdělávání, chytré domácnosti, audio produktů, domácích zvířat a hraček.
Tuto vizi Fang Fei ilustrovala paralelou s evoluční historií a vysvětlila, že průmysl je na pokraji „kambrické exploze" v oblasti zařízení s umělou inteligencí. Poznamenala, že stejně jako původní kambrická exploze před miliony let vedla k náhlému rozmachu nesčetných nových forem života, bude svět záhy svědkem podobně rychlé a masivní diverzifikace nových inteligentních zařízení. V rámci tohoto vývoje bude umělá inteligence nabývat nových forem, od „ztělesněné umělé inteligence", jako je HONOR Robot Phone, až po specializované AI společníky, které HONOR zkoumá se svými partnery.
„Ve společnosti HONOR jsme přesvědčeni, že uzavřené platformy by měly být minulostí," řekla Fang Fei, prezidentka divize produktů společnosti HONOR. „Naše vize je prostá. Chceme spojit přístup zaměřený na člověka s technologií, abychom maximalizovali potenciál každého jednotlivce. Za tímto účelem vytváříme společníky na bázi AI, díky nimž jsou uživatelé kreativnější a propojenější."
Hlubší transformace se odehrává prostřednictvím vývoje našich základních distribuovaných technologií. V minulosti byla interakce člověka s počítačem omezena na jedinou obrazovku. Díky distribuovaným technologiím jsme dnes překonali fyzické hranice hardwaru.
Tento posun se projevuje ve dvou klíčových trendech: oddělování chytrého hardwaru, kdy se zařízení mění na specializované periferie pro konkrétní scénáře, a všudypřítomnost vstupních bodů umělé inteligence, která vytváří nová interakční paradigmata přizpůsobená reálnému světu.
Aby společnost HONOR dokázala tváří v tvář této výzvě vytvořit skutečně jednotný prožitek, realizuje svou strategii otevřeného ekosystému zařízení s umělou inteligencí prostřednictvím platformy AI Connect. V tomto novém světě je rozhraním agent umělé inteligence, tedy osobní digitální dvojče žijící napříč zařízeními uživatele. Díky otevřené platformě rozumí toto digitální dvojče záměrům uživatele v telefonu a přenáší je do připojeného auta, chytré domácnosti nebo servisního robota, což umožňuje bezproblémovou, inteligentní návaznost.
Tato nová generace zařízení opouští tradiční formáty. Ilustruje koncept rozšířené lidské inteligence (Augmented Human Intelligence, AHI) společnosti HONOR, který zařízení mění z pasivních nástrojů na proaktivní partnery. Ukázkovým příkladem je HONOR Robot Phone, průkopnické zařízení, které spojuje inovace chytrých telefonů s robotikou. Funguje jako osobní kameraman, který automaticky sleduje a nahrává video a umožňuje uživatelům být aktivní součástí svých zážitků.
Společnost HONOR představila 1. března na oficiální prezentační akci svůj nejnovější skládací smartphone s umělou inteligencí, ultratenký HONOR Magic V6, a také nejnovější generaci inovativních počítačů, tabletů a dalších zařízení. Světová média a účastníci veletrhu MWC mohou navštívit stánek společnosti HONOR v hale 3, aby se na vlastní oči seznámili s budoucností inteligentních zařízení, od telefonu Robot Phone až po nejnovější inovace v oblasti skládacích zařízení, tabletů a počítačů.
Další informace naleznete na adrese www.honor.com.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924555/Fang_Fei_President_Products_HONOR_expressed_views_convergence_AI_devices.jpg
Share this article