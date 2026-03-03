HONOR appelle à une collaboration ouverte dans le cadre d'une nouvelle vision de l'écosystème de l'IA, alors que de nouvelles possibilités s'offrent aux dispositifs d'IA

Pour créer une interface véritablement unifiée, la société est enthousiaste à l'idée de mettre en œuvre sa stratégie d'écosystème d'appareils d'IA ouverts par le biais de la plateforme HONOR AI Connect.

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 2 mars, la société HONOR, spécialisée dans les écosystèmes d'appareils d'IA, a présenté son projet d'écosystème d'IA lors de la table ronde d'ouverture ConnectAI au Mobile World Congress (MWC 2026). HONOR a dévoilé sa stratégie d'exécution d'un écosystème d'appareils ouvert via la HONOR AI Connect Platform, qui devrait intégrer plus de 20 000 services d'IA d'ici à la fin de 2026.

Fang Fei, President of Products at HONOR expressed her views about the convergence of AI, devices and connectivity.

Cette stratégie marque la transformation accélérée de HONOR d'un fabricant de smartphones en une société leader mondial de l'écosystème des appareils d'IA. La principale force motrice est la plateforme HONOR AI Connect, qui ouvre les capacités d'intelligence artificielle de HONOR à tous les partenaires de l'écosystème. Cette évolution va au-delà de la simple connectivité pour aller vers une intelligence profondément partagée, visant à créer un Avatar personnel pour les utilisateurs au sein d'un vaste écosystème d'appareils multimarques.

Au cours de la discussion, Fang Fei, présidente des produits chez HONOR, a été rejointe par Philippe Lucas, Orange Innovation Executive Vice President Partnerships, Content and Devices, pour une conversation perspicace sur la convergence de l'IA, des appareils et de la connectivité. Axé sur le thème « briser les murs », HONOR a souligné son engagement à travailler en collaboration avec des partenaires comme Orange pour se développer dans de nouvelles catégories de matériel, y compris l'éducation, la maison intelligente, les produits audio, les animaux de compagnie et les jouets.

Pour illustrer cette vision, Fang Fei a établi un parallèle avec l'histoire de l'évolution, expliquant que l'industrie est au bord d'une « explosion cambrienne » en termes de dispositifs d'IA. Elle a fait remarquer que, tout comme l'explosion cambrienne, il y a des millions d'années, a donné lieu à une explosion soudaine d'innombrables nouvelles formes de vie, le monde est sur le point d'assister à une diversification rapide et massive similaire de nouveaux dispositifs intelligents. Cette évolution verra l'IA prendre de nouvelles formes, de l'« IA incarnée » comme le Robot Phone de HONOR aux compagnons spécialisés dans l'IA que HONOR explore avec ses partenaires.

« Chez HONOR, nous pensons que les "jardins clos" devraient appartenir au passé », a déclaré Fang Fei, président des produits chez HONOR. « Notre vision est simple. Nous voulons combiner notre approche centrée sur l'humain avec la technologie pour maximiser le potentiel de chaque personne. Pour ce faire, nous créons des compagnons d'IA qui rendent les utilisateurs plus créatifs et plus connectés. »

Une transformation plus profonde s'opère à travers l'évolution de nos technologies distribuées sous-jacentes. Dans le passé, l'interaction homme-machine était limitée à un seul écran. Aujourd'hui, grâce à la technologie distribuée, nous avons dépassé les limites physiques du matériel.

Cette évolution se manifeste par deux grandes tendances : le « découplage » du matériel intelligent, qui voit les appareils évoluer vers des périphériques spécialisés pour des scénarios spécifiques, et l'« ubérisation » des points d'entrée de l'IA, qui crée de nouveaux paradigmes d'interaction adaptés aux contextes du monde réel.

Pour construire une expérience véritablement unifiée face à ce défi, HONOR met en œuvre sa stratégie d'écosystème ouvert de dispositifs d'IA par le biais de la plateforme HONOR AI Connect. Dans ce nouveau monde, l'« interface » est un agent d'intelligence artificielle, un jumeau numérique personnel vivant sur tous les appareils de l'utilisateur. Grâce à la plateforme ouverte, ce jumeau numérique comprend les intentions de l'utilisateur sur son téléphone et les transmet à sa voiture connectée, à sa maison intelligente ou à son robot de service, ce qui permet une continuité fluide et intelligente.

Cette nouvelle génération d'appareils rompt avec les facteurs de forme traditionnels. Cela illustre le concept d'intelligence humaine augmentée (AHI) de HONOR, qui transforme les appareils d'outils passifs en partenaires proactifs. Le HONOR Robot Phone en est un excellent exemple : il s'agit d'un appareil révolutionnaire qui associe l'innovation des smartphones à la robotique. Il joue le rôle d'un caméraman personnel, en suivant et en enregistrant automatiquement des vidéos, ce qui permet aux utilisateurs de participer activement à la création de leurs propres souvenirs.

Lors de son lancement officiel le 1er mars, HONOR a présenté son dernier smartphone pliable à intelligence artificielle, le HONOR Magic V6 ultra-mince, ainsi que sa dernière génération d'ordinateurs, de tablettes et autres produits innovants. Du Robot Phone aux dernières innovations en matière de tablettes et de PC pliables, les médias du monde entier et les participants au MWC sont invités à visiter le stand HONOR dans le Hall 3 pour découvrir de première main l'avenir des appareils intelligents.

