아너, 새로운 AI 생태계 비전 아래 개방형 협업 촉구…AI 디바이스에 새로운 기회 도래

진정으로 통합된 인터페이스 구축 위해 아너 AI 커넥트 플랫폼 기반 개방형 AI 디바이스 생태계 전략 실행

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 글로벌 AI 디바이스 생태계 기업 아너(HONOR)가 3월 2일 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC) 2026 개막일에 열린 커넥트에이아이(ConnectAI) 패널 토론에서 자사의 AI 생태계 청사진을 공개했다. 아너는 아너 AI 커넥트 플랫폼(HONOR AI Connect Platform)을 통해 개방형 디바이스 생태계를 구현하는 전략을 발표했으며, 2026년 말까지 2만 개 이상의 AI 서비스를 통합할 것으로 전망했다.

이번 전략은 아너가 스마트폰 제조사를 넘어 글로벌 선도 AI 디바이스 생태계 기업으로 가속 전환하고 있음을 보여준다. 그 핵심 동력은 전면적으로 업그레이드된 아너 AI 커넥트 플랫폼으로, 아너의 핵심 AI 역량을 모든 생태계 파트너에게 개방한다. 이는 단순 연결성을 넘어 지능을 깊이 있게 공유하는 단계로 나아가는 전환으로, 광범위한 크로스 브랜드 디바이스 생태계 내에서 사용자 개인을 위한 퍼스널 아바타를 구현하는 것을 목표로 한다.

Fang Fei, President of Products at HONOR expressed her views about the convergence of AI, devices and connectivity. (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd)

패널 토론에서 아너의 제품 부문 팡 페이(Fang Fei) 사장은 오렌지 이노베이션(Orange Innovation)의 파트너십, 콘텐츠, 디바이스 부문 필리프 루카스(Philippe Lucas) 수석 부사장과 함께 AI, 디바이스, 연결성의 융합에 대해 심도 있는 대화를 나눴다. '벽 허물기'를 주제로 한 이번 논의에서 아너는 오렌지를 비롯한 파트너들과 협력해 교육, 스마트 홈, 오디오 제품, 반려동물, 완구 등 새로운 하드웨어 카테고리로 확장하겠다는 의지를 강조했다.

이 비전을 설명하기 위해 팡 페이 사장은 진화 역사와 평행선을 그으며 현재 산업이 AI 디바이스 분야에서 '캄브리아기 대폭발' 직전에 있다고 설명했다. 수억 년 전 캄브리아기 대폭발이 수많은 새로운 생명체의 급격한 출현으로 이어졌듯, 이제 세계는 새롭고 지능적인 디바이스의 급속하고 대규모적인 다양화를 목격하게 될 것이라는 설명이다. 이러한 진화는 HONOR Robot Phone과 같은 '체화형 AI'부터 파트너들과 함께 모색 중인 특화된 AI 동반자에 이르기까지, AI가 다양한 형태로 구현되는 양상으로 전개될 전망이다.

아너 제품 부문의 팡 페이 사장은 "아너는 '폐쇄적 정원'이 과거의 유물이 되어야 한다고 믿는다"고 말했다. "우리의 비전은 단순하다. 인간 중심 접근 방식과 기술을 결합해 모든 개인의 잠재력을 극대화하는 것이다. 이를 위해 사용자의 창의성과 연결성을 높이는 AI 동반자를 만들고 있다"고 밝혔다.

분산 기술의 진화를 통해 보다 근본적인 변화도 진행되고 있다. 과거 인간과 컴퓨터의 상호작용은 단일 화면에 국한됐지만, 오늘날에는 분산 기술을 통해 하드웨어의 물리적 경계를 넘어섰다.

이러한 변화는 두 가지 핵심 트렌드로 나타난다. 스마트 하드웨어의 '디커플링'은 특정 시나리오에 특화된 주변기기 형태로 디바이스가 진화하는 흐름이며, AI 진입점의 '유비쿼터스화'는 실제 환경에 최적화된 새로운 상호작용 패러다임을 창출하는 것이다.

아너는 이러한 도전 속에서 진정으로 통합된 경험을 구축하기 위해 아너 AI 커넥트 플랫폼을 기반으로 개방형 AI 디바이스 생태계 전략을 실행하고 있다. 이 새로운 세계에서 '인터페이스'는 AI 에이전트, 즉 사용자의 여러 디바이스 전반에 존재하는 개인 디지털 트윈이 된다. 개방형 플랫폼을 통해 이 디지털 트윈은 스마트폰에서 사용자의 의도를 이해하고, 이를 연결된 자동차, 스마트 홈, 서비스 로봇 등으로 확장해 끊김 없는 지능형 연속성을 구현한다.

이 차세대 디바이스는 기존의 전통적인 폼 팩터에서 벗어나 있다. 이는 아너가 제시하는 증강 인간 지능(Augmented Human Intelligence, AHI) 개념을 보여주며, 디바이스를 수동적 도구에서 능동적 파트너로 전환한다. 대표적인 사례는 스마트폰 기술과 로보틱스를 결합한 획기적인 디바이스인 HONOR Robot Phone이다. 이는 개인 촬영감독 역할을 수행하며, 자동으로 추적해 영상을 기록함으로써 사용자가 자신의 추억 속에서 능동적 주인공이 되도록 돕는다.

아너는 3월 1일 공식 출시 행사에서 최신 AI 네이티브 폴더블 스마트폰인 초박형 HONOR Magic V6와 함께 차세대 혁신 PC, 태블릿 등을 공개했다. Robot Phone부터 최신 폴더블 스마트폰, 태블릿, PC 혁신 제품에 이르기까지, 글로벌 미디어와 MWC 참가자들은 홀 3에 위치한 아너 부스를 방문해 지능형 디바이스의 미래를 직접 체험할 수 있다.

자세한 내용은 www.honor.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Honor Device Co., Ltd