HONOR vyzýva na otvorenú spoluprácu v rámci novej vízie ekosystému AI - nové príležitosti pre zariadenia s AI
Mar 03, 2026, 18:06 ET
S cieľom vybudovať skutočne jednotné rozhranie spoločnosť nadšene realizuje svoju stratégiu otvoreného ekosystému zariadení s AI prostredníctvom platformy HONOR AI Connect
BARCELONA, Španielsko, 4. marec 2026 /PRNewswire/ -- 2. marca globálna spoločnosť HONOR, ktorá sa venuje ekosystému zariadení s AI, načrtla svoj plán ekosystému AI na úvodnej panelovej diskusii ConnectAI na veľtrhu Mobile World Congress (MWC) 2026. Spoločnosť HONOR predstavila svoju stratégiu realizácie otvoreného ekosystému zariadení prostredníctvom platformy HONOR AI Connect Platform, ktorá by mala do konca roka 2026 integrovať viac ako 20 000 služieb AI.
Táto stratégia predstavuje zrýchlenú transformáciu spoločnosti HONOR z výrobcu smartfónov na poprednú globálnu spoločnosť v ekosystéme zariadení s umelou inteligenciou. Hlavnou hnacou silou je komplexne vylepšená platforma HONOR AI Connect, ktorá sprístupňuje základné funkcie AI spoločnosti HONOR všetkým partnerským ekosystémom. Tento posun presahuje rámec jednoduchej konektivity smerom k hĺbkovo zdieľanej inteligencii s cieľom vytvoriť osobný avatar pre používateľov v rámci rozsiahleho ekosystému zariadení rôznych značiek.
Počas panelovej diskusie sa k Fang Fei, prezidentke produktov spoločnosti HONOR, pridal aj Philippe Lucas, výkonný viceprezident spoločnosti Orange Innovation pre partnerstvá, obsah a zariadenia, a spoločne viedli podnetný rozhovor o konvergencii AI, zariadení a konektivity. V duchu témy „búrania bariér" zdôraznila spoločnosť HONOR svoj záväzok spolupracovať s partnermi ako Orange s cieľom expandovať do nových kategórií hardvéru vrátane vzdelávania, inteligentnej domácnosti, audio produktov, domácich miláčikov a hračiek.
Na ilustráciu tejto vízie Fang Fei prirovnala túto víziu k evolučnej histórii a vysvetlila, že toto odvetvie je na pokraji „kambrickej explózie" v zariadeniach s AI. Poznamenala, že rovnako ako pôvodná kambrická explózia pred miliónmi rokov viedla k náhlemu výbuchu nespočetných nových foriem života, svet bude svedkom podobne rýchlej a masívnej diverzifikácie nových, inteligentných zariadení. V rámci tohto vývoja bude AI naberať nové formy, od „stelesnenej AI", ako je napríklad robotický telefón HONOR, až po špecializovaných spoločníkov s umelou inteligenciou, ktorých rozvoj HONOR skúma so svojimi partnermi.
„V spoločnosti HONOR veríme, že „oplotené záhrady" by sa mali stať minulosťou," povedala Fang Fei, prezidentka produktov spoločnosti HONOR. „Naša vízia je jednoduchá. Chceme spojiť náš prístup zameraný na človeka s technológiou, aby sme maximalizovali potenciál každého človeka. S týmto cieľom pracujeme na tvorbe AI spoločníkov, vďaka ktorým sú používatelia kreatívnejší a lepšie prepojení."
Hlbšia transformácia sa odohráva prostredníctvom vývoja našich základných distribuovaných technológií. V minulosti bola interakcia medzi človekom a počítačom obmedzená na jednu obrazovku. Dnes sme vďaka distribuovaným technológiám prelomili fyzické hranice hardvéru.
Tento posun sa prejavuje v dvoch kľúčových trendoch: „oddelenie" inteligentného hardvéru, v dôsledku ktorého sa zo zariadení stávajú špecializované periférie pre konkrétne scenáre, a „všadeprítomnosť" vstupných bodov AI, čím vznikajú nové interakčné paradigmy prispôsobené kontextom reálneho sveta.
S cieľom zdolať túto výzvu a vytvoriť skutočne jednotný zážitok spoločnosť HONOR realizuje svoju stratégiu otvoreného ekosystému zariadení s AI prostredníctvom platformy HONOR AI Connect. V tomto novom svete je „rozhranie" agentom AI – osobným digitálnym dvojčaťom, ktoré žije v rámci rôznych zariadení používateľa. Vďaka otvorenej platforme toto digitálne dvojča rozumie zámeru používateľa v jeho telefóne a prenáša toto porozumenie do jeho pripojeného auta, inteligentnej domácnosti či servisného robota. Umožňuje tak bezproblémovú a inteligentnú kontinuitu.
Táto nová generácia zariadení sa odchyľuje od tradičných formálnych faktorov. Ilustruje koncept rozšírenej ľudskej inteligencie (AHI) spoločnosti HONOR, ktorý transformuje zariadenia z pasívnych nástrojov na proaktívnych partnerov. Výborným príkladom je robotický telefón HONOR, prelomové zariadenie, ktoré spája inovácie smartfónov s robotikou. Funguje ako osobný kameraman, automaticky sleduje a nahráva video, čím umožňuje používateľom stať sa aktívnym účastníkom vlastných spomienok.
Počas oficiálneho uvedenia na trh 1. marca HONOR predstavil svoj najnovší skladací smartfón s AI, ultratenký model HONOR Magic V6, spolu s najnovšou generáciou inovatívnych počítačov, tabletov a ďalších zariadení. Od robotického telefónu až po najnovšie inovácie v oblasti skladacích zariadení, tabletov a počítačov HONOR pozýva globálne médiá a účastníkov MWC navštíviť jeho stánok v hale 3 a na vlastné oči zažiť budúcnosť inteligentných zariadení.
