BLUETTI di WUF13: Bekerjasama dengan UN-Habitat untuk Memacu Perbandaran Mampan Global

BAKU, Azerbaijan, 19 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Sebagai rakan rasmi UN-Habitat, BLUETTI, peneraju global dalam tenaga bersih, telah dijemput menyertai Forum Bandar Dunia ke-13 (WUF13) di Baku. Eric Fang, Pengurus Besar Paygo and Energy Storage, menyampaikan ucaptama di Perhimpunan Perniagaan Tahap Tinggi dengan menghuraikan bagaimana teknologi tenaga bersih dapat menangani krisis perumahan global dan memperkasa daya tahan komuniti.

Berteraskan tema "Housing the World: Safe and Resilient Cities and Communities" (Perumahan untuk Dunia: Bandar dan Komuniti Selamat dan Berdaya Tahan), WUF13 mengetengahkan cabaran yang dihadapi tiga bilion penduduk dunia akibat perumahan tidak mencukupi. BLUETTI menegaskan bahawa "Kesaksamaan Perumahan" tidak dapat dipisahkan daripada "Kesaksamaan Tenaga" — satu kepercayaan yang menjadi pemacu misi syarikat untuk membawa tenaga bersih ke setiap kediaman.

"Akses kepada tenaga bersih dan boleh dipercayai bukanlah satu kemewahan; ia merupakan asas kepada maruah manusia, peluang dan daya tahan komuniti," kata Eric Fang. "Dalam visi BLUETTI, setiap sistem penyimpanan tenaga yang digunakan bukan sekadar sumber kuasa — ia merupakan aset asas yang membantu keluarga rentan membina masa depan lebih selamat. Kami bukan sekadar menyediakan cahaya; kami membawa harapan."

Eric Fang turut menghuraikan impak global BLUETTI menerusi inisiatif "Menerangi Keluarga Afrika" (Lighting An African Family - LAAF). Setakat ini, program itu telah menyumbangkan kit tenaga solar kepada lebih 20,000 keluarga, selain 30 sekolah dan komuniti, sekali gus memperbaiki kehidupan lebih 60,000 individu secara langsung.

Bagi merapatkan jurang kewangan di rantau membangun, BLUETTI memperkenalkan sistem PAYGO (Pay-As-You-Go) yang direka khusus untuk pasaran Afrika dengan menggabungkan perkakasan berkecekapan tinggi bersama pilihan pembiayaan fleksibel. Dengan membolehkan keluarga mendapatkan akses kepada elektrik bersih menerusi pembayaran mampu milik, BLUETTI bukan sahaja menyelesaikan isu kemiskinan tenaga, malah turut memupuk keusahawanan tempatan dan kemandirian ekonomi.

Memperkasa Daya Tahan: Tidak Membiarkan Mana-Mana Komuniti Tercicir

Daripada pencahayaan luar grid di perkampungan terpencil hingga kuasa sokongan kecemasan di kawasan yang dilanda bencana, BLUETTI terus berada di barisan hadapan peralihan tenaga. Melalui kerjasama jangka panjang dengan NGO antarabangsa dan organisasi global, BLUETTI terus menyediakan pelbagai penyelesaian tenaga bagi merealisasikan misinya memperkasa manusia dengan tenaga bersih serta memastikan tiada komuniti yang dibiarkan dalam kegelapan.

Latar Belakang BLUETTI

Sebagai perintis teknologi dalam tenaga bersih, BLUETTI menyediakan penyelesaian boleh dipercayai merangkumi sistem sokongan bateri rumah hingga stesen janakuasa mudah alih untuk aktiviti luar. Dipercayai oleh pengguna di lebih 120 negara dan wilayah, BLUETTI kekal komited terhadap kemampanan jangka panjang dan inovasi bertanggungjawab.

