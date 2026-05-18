BLUETTI au WUF13 : Un partenariat avec ONU-Habitat pour favoriser une urbanisation durable sur le plan mondial

BAKU, Azerbaïdjan, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- En tant que partenaire officiel d'ONU-Habitat, BLUETTI, leader mondial de l'énergie propre, a été invité au Forum urbain mondial 13 (WUF13) à Bakou. Eric Fang, directeur général de Paygo et Energy Storage, a prononcé un discours liminaire lors de l'Assemblée des entreprises de haut niveau, dans lequel il a expliqué comment les technologies d'énergie propre permettent de répondre à la crise mondiale du logement et de renforcer la résilience des communautés.

BLUETTI at WUF13: Partnering with UN-Habitat to Power Global Sustainable Urbanization

Autour du thème « Loger le monde : villes et communautés sûres et résilientes », le WUF13 met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés 3 milliards de personnes vivant dans des logements inadéquats. BLUETTI affirme que « l'équité en matière de logement » est indissociable de « l'équité énergétique » — une conviction qui anime la mission de l'entreprise : apporter de l'énergie propre dans chaque foyer.

« L'accès à une énergie propre et fiable n'est pas un luxe ; c'est un pilier de la dignité humaine, de l'égalité des chances et de la résilience des communautés », a déclaré Eric Fang. « Dans la vision de BLUETTI, chaque système de stockage d'énergie mis en place est bien plus qu'une simple source d'alimentation : c'est un atout essentiel qui aide les familles vulnérables à se construire un avenir plus sûr. Nous apportons plus que de la lumière, nous apportons de l'espoir. »

Eric Fang a détaillé l'impact mondial de BLUETTI à travers l'initiative « Lighting An African Family » (LAAF). À ce jour, le programme a fait don de kits d'énergie solaire à plus de 20 000 familles, ainsi qu'à 30 écoles et communautés, améliorant ainsi directement la vie de plus de 60 000 personnes.

Pour combler le fossé financier dans les régions en développement, BLUETTI a introduit un système PAYGO (Pay-As-You-Go) conçu sur mesure pour les marchés africains, combinant un matériel à haut rendement et des options de financement flexibles. En permettant aux familles d'accéder à une électricité propre grâce à des paiements abordables, BLUETTI ne se contente pas de résoudre le problème de la pauvreté énergétique, mais encourage également l'entreprenariat local et l'autosuffisance économique.

Renforcer la résilience : Ne laisser aucune communauté de côté

De l'éclairage autonome dans les villages isolés à l'alimentation de secours dans les zones sinistrées, BLUETTI reste à l'avant-garde de la transition énergétique. Grâce à des collaborations de longue date avec des ONG internationales et des organisations mondiales, BLUETTI continue de proposer des solutions énergétiques variées, fidèles à sa mission qui consiste à donner à l'humanité les moyens d'accéder à une énergie propre et à veiller à ce qu'aucune communauté ne soit laissée dans l'obscurité.

À propos de BLUETTI

En tant que pionnier technologique dans le domaine de l'énergie propre, BLUETTI fournit des solutions fiables allant des systèmes de batteries de secours domestiques aux centrales électriques portables pour les aventures en plein air. Bénéficiant de la confiance des utilisateurs dans plus de 120 pays et régions, BLUETTI s'engage en faveur de la durabilité à long terme et de l'innovation responsable.

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