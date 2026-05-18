BLUETTI na WUF13: współpraca z UN-Habitat na rzecz globalnej zrównoważonej urbanizacji

BAKU (Azerbejdżan), 18 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- BLUETTI, światowy lider w dziedzinie czystej energii i oficjalny partner UN-Habitat, został zaproszony na 13. Światowe Forum Miejskie (WUF13) w Baku. Eric Fang, dyrektor generalny ds. systemu Paygo i magazynowania energii, wygłosił przemówienie programowe podczas Zgromadzenia Biznesowego Wysokiego Szczebla, przedstawiając, w jaki sposób technologie czystej energii odpowiadają na globalny kryzys mieszkaniowy i wzmacniają odporność społeczności.

BLUETTI at WUF13: Partnering with UN-Habitat to Power Global Sustainable Urbanization

WUF13, zorganizowane pod hasłem „Mieszkanie dla świata: bezpieczne i odporne miasta i społeczności", zwraca uwagę na wyzwania, przed którymi stoją 3 miliardy ludzi pozbawionych odpowiednich warunków mieszkaniowych. BLUETTI stoi na stanowisku, że równość mieszkaniowa jest nieodłącznie związana z równością energetyczną - i to przekonanie wyznacza misję firmy, jaką jest dostarczanie czystej energii do każdego domu.

„Dostęp do czystej i niezawodnej energii elektrycznej nie jest luksusem - jest fundamentem ludzkiej godności, szans życiowych i odporności społeczności - powiedział Eric Fang. - W wizji BLUETTI każdy wdrożony system magazynowania energii to coś więcej niż tylko źródło zasilania - to podstawowy zasób, który pomaga rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji budować bezpieczniejszą przyszłość. Dajemy nie tylko światło - dajemy nadzieję".

Eric Fang przedstawił szczegółowo globalny wpływ BLUETTI poprzez inicjatywę „Lighting An African Family" (LAAF). Do tej pory program przekazał zestawy fotowoltaicznych systemów zasilania ponad 20 000 rodzinom oraz 30 szkołom i społecznościom lokalnym, bezpośrednio poprawiając warunki życia ponad 60 000 osób.

Aby wypełnić lukę finansową w regionach rozwijających się, BLUETTI wprowadził system oparty na modelu PAYGO (Pay-As-You-Go), zaprojektowany z myślą o rynkach afrykańskich i łączący wysokowydajny sprzęt z elastycznymi opcjami finansowania. Umożliwiając rodzinom dostęp do czystej energii elektrycznej poprzez przystępne płatności ratalne, BLUETTI nie tylko walczy z ubóstwem energetycznym, lecz także wspiera lokalną przedsiębiorczość i ekonomiczną samowystarczalność.

Wzmacnianie odporności: żadna społeczność nie może być pozostawiona sama sobie

Od oświetlenia poza siecią energetyczną w odległych wioskach po awaryjne zasilanie rezerwowe dla obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi - BLUETTI pozostaje w awangardzie transformacji energetycznej. Dzięki długofalowej współpracy z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i globalnymi instytucjami BLUETTI nieprzerwanie dostarcza różnorodnych rozwiązań energetycznych, realizując misję zasilania ludzkości czystą energią i dążąc do tego, by żadna społeczność nie pozostała zapomniana w mroku.

BLUETTI

Jako pionier technologiczny w dziedzinie czystej energii, BLUETTI dostarcza niezawodnych rozwiązań - od systemów domowego zasilania bateryjnego po przenośne stacje zasilania do aktywności na świeżym powietrzu. Firma BLUETTI zdobyła zaufanie użytkowników w ponad 120 krajach i regionach i pozostaje zaangażowana w długoterminowy zrównoważony rozwój i odpowiedzialne innowacje.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2982080/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2958284/BLUETTI_LOGO_Logo.jpg