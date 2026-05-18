BLUETTI ที่งาน WUF13: ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ UN-Habitat เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนทั่วโลก
19 May, 2026, 05:19 CST
บากู, อาเซอร์ไบจาน, 19 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- BLUETTI ผู้นำระดับโลกด้านพลังงานสะอาด ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ UN-Habitat ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 13 (WUF13) ณ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน โดย Eric Fang ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจ Paygo และระบบกักเก็บพลังงาน ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาหลักในการประชุม High-Level Business Assembly โดยนำเสนอว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสามารถช่วยแก้ไขวิกฤตที่อยู่อาศัยทั่วโลก และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างไร
ภายใต้หัวข้อหลัก "Housing the World: Safe and Resilient Cities and Communities" (การจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับโลก: เมืองและชุมชนที่ปลอดภัยและแข็งแกร่งต่อการเปลี่ยนแปลง) การประชุม WUF13 ได้เน้นย้ำถึงความท้าทายที่ประชากรกว่า 3 พันล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญจากการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม BLUETTI แสดงความเชื่อมั่นว่า "ความเท่าเทียมด้านที่อยู่อาศัย" ไม่อาจแยกออกจาก "ความเท่าเทียมด้านพลังงาน" ได้ และแนวคิดนี้เองเป็นแรงผลักดันสำคัญให้แก่ภารกิจของบริษัทในการนำพลังงานสะอาดมามอบให้ทุกครัวเรือน
"การเข้าถึงพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ความหรูหรา แต่เป็นรากฐานสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โอกาสในการดำรงชีวิต และความสามารถของชุมชนในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง" Eric Fang กล่าว "ในวิสัยทัศน์ของ BLUETTI ระบบกักเก็บพลังงานทุกระบบที่ถูกนำไปติดตั้งไม่ได้เป็นเพียงแหล่งพลังงานเท่านั้น แต่ยังเป็นทรัพย์สินพื้นฐานที่ช่วยให้ครอบครัวที่เปราะบางสามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงยิ่งขึ้นได้ เราไม่ได้มอบเพียงแสงสว่าง แต่เรายังมอบความหวังให้ผู้คน"
Eric Fang ยังได้กล่าวถึงผลงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกของโครงการ "Lighting An African Family" (LAAF) ของ BLUETTI โดยจนถึงปัจจุบัน โครงการนี้ได้บริจาคชุดผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ผู้คนมากกว่า 20,000 ครอบครัว รวมถึงโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ อีก 30 แห่ง โดยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนโดยตรงได้มากกว่า 60,000 คน
ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเงินในประเทศกำลังพัฒนา BLUETTI ได้เปิดตัวระบบ PAYGO (Pay-As-You-Go) หรือระบบชำระเงินตามการใช้งาน ซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับตลาดในทวีปแอฟริกา โดยผสานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงเข้ากับทางเลือกด้านการเงินที่ยืดหยุ่น การเปิดโอกาสให้ครอบครัวต่าง ๆ สามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าสะอาดผ่านระบบการชำระเงินที่มีราคาเข้าถึงได้ BLUETTI ไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและขาดแคลนพลังงาน แต่ยังสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการท้องถิ่น และวางรากฐานสู่การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างความยืดหยุ่น: ไม่ทิ้งชุมชนใดไว้เบื้องหลัง
ตั้งแต่การจัดหาแสงสว่างให้หมู่บ้านห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไปจนถึงการจัดหาไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินให้กับพื้นที่ประสบภัยพิบัติ BLUETTI ยังคงเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ผ่านความร่วมมือระยะยาวกับองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศและองค์กรระดับโลก BLUETTI เดินหน้าส่งมอบโซลูชันด้านพลังงานที่หลากหลาย เพื่อสานต่อพันธกิจในการเสริมศักยภาพให้มนุษยชาติด้วยพลังงานสะอาด และมุ่งมั่นในการรับรองว่าจะไม่มีชุมชนแห่งใดถูกปล่อยให้อยู่ท่ามกลางความมืดมิด
เกี่ยวกับ BLUETTI
BLUETTI คือผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่นำเสนอโซลูชันที่เชื่อถือได้ ครอบคลุมตั้งแต่ระบบแบตเตอรี่สำรองสำหรับบ้าน ไปจนถึงสถานีพลังงานแบบพกพาสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ด้วยความไว้วางใจจากผู้ใช้งานในกว่า 120 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก BLUETTI ยังคงยึดมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว และการสร้างนวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบ
