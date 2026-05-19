BLUETTI Gandeng UN-Habitat di Ajang WUF13, Dorong Urbanisasi Berkelanjutan dengan Energi Bersih

Mengusung tema "Housing the World: Safe and Resilient Cities and Communities", WUF13 menyoroti tantangan yang dihadapi sekitar tiga miliar penduduk dunia akibat keterbatasan akses terhadap hunian yang layak. Dalam forum tersebut, BLUETTI menegaskan bahwa "kesetaraan hunian" tidak dapat dipisahkan dari "kesetaraan energi". Prinsip tersebut mendasari misi BLUETTI untuk menghadirkan energi bersih ke setiap rumah tangga.

"Akses energi bersih dan andal bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan fondasi penting bagi martabat manusia, kesempatan hidup, dan ketahanan komunitas," ujar Eric Fang. "Setiap sistem penyimpanan energi yang dikembangkan BLUETTI bukan hanya berfungsi sebagai sumber listrik, namun juga menopang keluarga rentan untuk membangun masa depan yang lebih aman. Kami tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga harapan," katanya.

Eric Fang juga memaparkan dampak global dari program "Lighting An African Family" (LAAF) yang dijalankan BLUETTI. Hingga saat ini, program tersebut telah menyalurkan perangkat tenaga surya kepada lebih dari 20.000 keluarga, membantu 30 sekolah dan komunitas di berbagai wilayah Afrika, serta memberikan manfaat langsung bagi lebih dari 60.000 orang.

Untuk menjawab tantangan pembiayaan di negara berkembang, BLUETTI juga memperkenalkan sistem PAYGO (Pay-As-You-Go) yang dirancang khusus untuk pasar Afrika. Sistem tersebut memadukan perangkat berteknologi tinggi dengan skema pembayaran fleksibel sehingga masyarakat dapat memperoleh akses listrik bersih melalui cicilan yang lebih terjangkau. Melalui pendekatan tersebut, BLUETTI tidak hanya ikut mengatasi kemiskinan energi, melainkan juga mendorong kewirausahaan lokal dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Memperkuat Ketahanan Komunitas

Mulai dari menyediakan penerangan tanpa jaringan listrik di desa terpencil hingga memasok listrik darurat di wilayah terdampak bencana, BLUETTI terus berperan mendukung transisi energi global. Melalui kerja sama jangka panjang dengan berbagai organisasi nonpemerintah internasional dan lembaga global, BLUETTI menghadirkan beragam solusi energi guna memperluas akses listrik bersih di berbagai wilayah. BLUETTI menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada komunitas yang tertinggal, tanpa akses energi.

Tentang BLUETTI

Sebagai pionir teknologi energi bersih, BLUETTI menyediakan berbagai solusi andal, mulai dari sistem home battery backup hingga pembangkit listrik portabel untuk bertualang di alam bebas. Meraih kepercayaan pengguna di 120+ negara dan wilayah, BLUETTI selalu berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang, serta inovasi yang bertanggung jawab.

