臨工集團在CONEXPO-CON/AGG 2026上展示新產品與服務舉措

展會首日，臨工集團舉辦了一場專場發布會，正式推出三款新機型：一款125英尺伸縮臂式高空作業平台、H1256伸縮臂叉裝車以及X7系列電動平衡重式叉車。這些新品的推出，鞏固了該公司在高空作業、重物舉升及電動化物料搬運領域的地位，為尋求提高生產力和低排放解決方案的承包商、租賃車隊及工業用戶提供了支持。

除設備產品組合外，臨工集團還推出了全新服務品牌「LGMG ProCare」，該品牌圍繞「時刻在線，始終可靠」的服務承諾打造。該項目強化了公司的全球服務網絡和本地化支持能力，旨在提升關鍵市場的售後響應速度和備件供應效率。

展會期間，臨工集團與全球戰略合作伙伴簽署了合作協議，進一步拓展了其國際合作。公司還獲得了多項意向采購訂單，這反映了持續的客戶參與度和市場信心。

2026年美國國際工程機械展為臨工集團提供了一個展示品牌實力和技術能力的平台，同時重申了其服務本地市場和全球客戶的承諾。展望未來，公司將繼續投資核心技術，加強本地化運營，深化戰略合作伙伴關系，以支持其在工程機械行業的長期增長。

欲了解更多關於臨工集團在2026年美國國際工程機械展的展出信息，請訪問https://www.lgmg.com.cn

SOURCE LGMG