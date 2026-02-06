Coway科唯怡發布企業價值提升計劃實施進展報告

2025年發布企業價值提升計劃以來，Coway科唯怡在營收增長、股東回報、財務穩健性及公司治理等多個維度均取得實質性進展

截至目前，該公司已累計向股東返還2473億韓元，達成40%的股東回報率目標。

自2026財年起，Coway科唯怡將優先保障現金分紅，全力沖刺高股息企業資質，為股東爭取更多稅務優惠。

公司核心治理指標合規率已提升至74%，並計劃在2027年進一步提升至93%。

韓國首爾2026年2月6日 /美通社/ -- "Best Life Solution Company"——韓國Coway科唯怡株式會社(Coway Co., Ltd.)今日發布企業價值提升計劃(Corporate Value-Up Plan)實施情況評估報告。報告不僅梳理了提升股東價值的具體成果，還詳細披露了公司中長期戰略發展路線圖。

2025年，Coway科唯怡發布企業價值提升計劃，明確了2027年前需達成的核心指標：一是營收突破5萬億韓元；二是股東回報率穩定在40%；三是淨債務與息稅前利潤之比控制在2.5以內；四是持續完善公司治理框架。

計劃發布後，Coway科唯怡多次開展內部進度復盤，並主動制定補充措施以提升執行效率。本次披露旨在向股東與市場透明化呈現階段性成果，清晰傳達未來規劃，進一步夯實價值提升舉措的公信力與正向影響力。

營收目標取得初步進展：加速推進5萬億韓元路線圖

2025年，Coway科唯怡實現營收4.96萬億韓元，同比增長15.2%。這一增速遠超公司設定的6.5%年復合增長率目標，使得企業有望在2027年前提前突破5萬億韓元營收關口。

2025年，Coway科唯怡憑借本土業務競爭力的強化以及海外市場的持續擴張，實現穩健增長。在韓國本土市場，淨水器租賃業務的穩步增長築牢了核心業務根基；在全球市場，既有海外子公司的持續拓展與新興分支機構的快速崛起，共同驅動了營收增長。

這一亮眼業績的取得，離不開公司旗下睡眠與健康品牌BEREX的強力助推。該品牌於2022年創立，是董事長Junhyuk Bang為打造全新增長引擎而布局的戰略項目。2025年，BEREX品牌海內外合計創收7199億韓元。

根據董事長的全球化擴張戰略，隨著BEREX系列產品進軍國際市場，多品類產品線持續豐富，2025年海外市場營收占比增至約40%，Coway科唯怡的全球市場地位得到進一步鞏固。

均衡施策，實現40%股東回報率

2025年，Coway科唯怡通過現金分紅與回購庫存股相結合的平衡策略，累計向股東返還2473億韓元，順利達成40%的股東總回報率目標。其中，現金分紅達1373億韓元，庫存股回購金額為1100億韓元。值得關注的是，公司注銷了2017年和2024年回購的約190萬股庫存股，直接提升了每股價值。

2027年前，Coway科唯怡將在維持40%股東回報率的基礎上，優先保障現金分紅，以滿足「高股息企業」的資質要求，讓股東享受股息收入分離課稅的優惠政策。公司同時承諾，股息支付率將不低於25%，且年度分紅總額同比增幅不低於10%。剩余15%的股東回報資金將靈活分配於庫存股回購與額外現金分紅，以最大化股東的稅務收益與總回報率。

堅守財務穩健底線，優化資本結構管理

在加大增長投資與保障股東回報的同時，Coway科唯怡致力於通過目標資本結構管理，確保財務穩定。2025年，公司淨債務與息稅前利潤之比為2.1，計劃通過持續穩健的資本結構管理，在2027年前將這一指標控制在2.5以內。

為保障增長投資、營運資金及股東回報的資金需求，Coway科唯怡積極運用債務融資提升資本使用效率，同時嚴格管控信用評級風險，進一步增強長期財務可行性。

提高核心治理指標合規率

自企業價值提升計劃發布以來，Coway科唯怡的核心治理指標合規率已提升至74%。這一成果得益於外部董事占比增至67%，以及完全由外部董事組成的薪酬委員會的設立。

Coway科唯怡還公布了公司治理中長期升級路線圖。2026年，公司計劃設立內部交易委員會，推行資深獨立董事制度，進一步完善治理架構。同時，Coway科唯怡將依據韓國最新修訂的《商法》，對公司章程進行相應修訂。到2027年，公司將通過推行電子投票與累積投票制度等舉措，推動核心治理指標合規率提升至93%。

Coway科唯怡相關負責人表示：「自企業價值提升計劃發布以來，公司在營收增長、股東回報與治理水平等方面均交出了扎實的成績單。未來，我們將繼續依托核心指標密切跟蹤計劃執行情況，堅持平衡未來增長引擎投資與股東回報兩大目標，確保企業價值實現中長期穩步提升。」

如需了解Coway科唯怡企業價值提升計劃的更多詳情，請訪問公司投資者關系頁面。

關於 Coway Co., Ltd.

Coway（最佳生活解決方案公司）於 1989 年在韓國成立，是一家領先的環保家電公司，致力於通 過淨水器、空氣淨化器、坐便器和床墊等創新家電產品為人們打造健康舒適的生活。公司最新推出的 BEREX 品牌，旨在通過先進的床墊和按摩椅改善睡眠和健康。自成立以來，Coway 深耕研究 、工程設計、開發和客戶服務，已成為環保家電行業的領導者。公司憑借屢獲殊榮的產品、家庭保健專業知識、龐大的市場份額、客戶滿意度和品牌知名度，彰顯了其對創新的不懈追求。Coway 將繼續推陳出新，豐富產品線，並在韓國本土成功的基礎上，加快馬來西亞、美國、泰國、中國、印尼、越南和歐洲等海外市場的拓展。欲了解更多信息，請訪問 http://www.coway.com/或 http://newsroom.coway.com。

SOURCE Coway Co., Ltd.