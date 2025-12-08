DXC 任命 Russell Jukes 為首席數碼資訊總監，強化統一數碼策略

弗吉尼亞州阿什本2025年12月8日 /美通社/ -- 領先的企業技術與創新合作夥伴 DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）今天宣佈，任命 Russell Jukes 為首席數碼資訊總監 (CDIO)。隨著職責擴大，Russell 成為首位領導 DXC 端對端數碼及人工智能 (AI) 議程的高層，負責加速公司以 AI 驅動的轉型，並確保優化其全球技術環境，以支援客戶的戰略營運及提工的 AI 應用能力。

自 2017 年加入 DXC 以來，Russell 在塑造 DXC 的數碼策略及全球技術能力方面發揮了關鍵作用。他負責監管 DXC 的企業技術環境，並在推動平台、應用程式及員工體驗現代化方面擔當核心角色。最近，他在支援開發 Xponential 方面發揮了重要作用。Xponential 是 DXC 經實證的 AI 框架，旨在簡化往往會阻礙大規模 AI 應用的複雜性。

DXC 任命 Russell Jukes 為首席數碼資訊總監以加強統一數碼策略

出任 CDIO 後，Russell 將整合各個為客戶提供服務、解決方案及軟件的團隊之數碼、資訊及 AI 轉型議程。這種方針反映了更廣泛的行業轉變，即數碼領袖日益負責監管 AI 投資與創新，而技術領袖則繼續營運關鍵任務環境。

「Russell 在領導 DXC 數碼及技術轉型方面功不可沒。他實現了我們核心系統的現代化，以更佳工具為團隊賦能 ， 並加強了我們的技術基礎以滿足客戶需求。隨著 DXC 繼續擴展 AI 能力，他的領導對於為客戶及 DXC 帶來具意義且可量化的影響至關重要。」DXC 行政總裁 Raul Fernandez

此次公佈進一步協調了 DXC 的數碼、數據及技術能力，以加速企業級 AI 的發展。在擴大的職責下，Russell 還將推進 DXC 的「Human+」工作方式，引入新模式以提升團隊協作、學習及構建下一代解決方案的方式。

「我很榮幸能在數碼、資訊及 AI 必須作為統一策略運作的時刻，擔此重任。此架構賦予我們所需的清晰度及一致性，以便更快速創新、更智能地營運，並協助客戶充滿信心地進行轉型。我期待在 Xponential 的動力基礎上，支援 DXC 下一波 AI 驅動能力的發展。」 DXC 首席數碼資訊總監 Russell Jukes

加入 DXC 前，Russell 曾在 HP 及 HPE 的全球技術組織擔任高級職位 ， 領導現代化、企業工程及數碼營運項目。他亦是 DXC 重點關注雲端轉型及負責任 AI 應用的創新計劃發起人。

關於 DXC Technology

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先企業科技與創新合作夥伴，向全球企業和公共機構提供軟件、服務和解決方案。在瞬息萬變的時代，協助這些機構利用 AI 來推動成果。DXC 憑藉在託管基礎設施服務、應用程式現代化與業界特定軟件解決方案的深厚專業知識，實現全球部分最複雜科技資產的現代化、保護和營運。如欲了解更多，請瀏覽 dxc.com

SOURCE DXC Technology Company