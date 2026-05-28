EFICYENT 亮相 Money20/20 亞洲峰會及 Money20/20 歐洲峰會，展現全球業務版圖

公司於 2026 年較早時候參與 Money20/20 亞洲峰會期間，已成功與亞太區多家金融機構、支付服務供應商及科技合作夥伴建立交流機會。 活動期間的討論焦點，是國際業務企業對更快速、可擴展及更可靠的跨境支付解決方案需求日益增長。

繼曼谷站活動後，EFICYENT 現正於 Money20/20 歐洲峰會繼續深化與全球金融科技生態圈的交流。 該活動讓團隊有機會與歐洲金融機構、金融科技營運商及策略合作夥伴建立聯繫，同時探索多個國際市場的合作機遇。

EFICYENT 行政總裁兼董事 K Balasubramanyam 表示：「同時參與 Money20/20 亞洲峰會及 Money20/20 歐洲峰會，反映我們持續致力拓展全球金融科技領域的交流。 我們專注建立合適的合作夥伴關係，並支援企業獲享可擴展的可靠跨境支付解決方案。」

EFICYENT 致力透過本地支付網絡、穩定幣支付網絡及更快速的全球支付能力，減少企業對傳統 SWIFT 系統的依賴，從而改善跨境支付體驗。

EFICYENT 技術總監兼董事 Aravinth Ramesh 表示：「我們的平台透過運用本地支付網絡、穩定幣支付網絡及匯款能力，協助企業解決跨境交易緩慢及依賴 SWIFT 系統所帶來的挑戰。」

其服務包括多貨幣電子錢包、付款服務、本地收款功能、Smart FX，以及白牌金融科技解決方案。 該平台支援超過 100 個國家的本地支付網絡，協助中小企、金融機構及銀行簡化全球支付流程，並為國際業務營運採用現代金融科技功能。

展望未來，公司計劃持續加強區域合作夥伴關係，並擴展其全球支付能力，同時透過高效的國際支付解決方案支援企業發展。

關於 EFICYENT

EFICYENT 是一個跨境支付及金融科技平台，服務遍及超過 100 個國家的企業客戶。 其服務包括多貨幣電子錢包、付款服務、本地收款賬戶、Smart FX，以及專為支援企業國際支付需求而設的白牌解決方案。

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