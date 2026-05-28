이피션트, 머니20/20 아시아, 머니20/20 유럽 참가로 글로벌 입지 강화

두바이, 아랍에미리트, 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 국제 결제 플랫폼, 아시아와 유럽 전역에서 글로벌 핀테크 협력 지속.

국가 간 결제 핀테크 플랫폼 기업 이피션트(EFICYENT)가 글로벌 확장 전략의 일환으로 최근 방콕에서 열린 머니20/20 아시아(Money20/20 Asia)에 참가한 데 이어 암스테르담에서 열리고 있는 머니20/20 유럽(Money20/20 Europe)에도 참가를 이어가고 있다.

EFICYENT at money2020

이피션트는 2026년 초 열린 머니20/20 아시아 참가를 통해 아시아•태평양 지역의 금융기관, 결제 서비스 제공업체 및 기술 파트너들과 교류할 기회를 확보했다. 행사 기간에는 국제적으로 사업을 운영하는 기업을 대상으로 더 빠르고 확장 가능하며 신뢰할 수 있는 국가 간 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다는 의견이 모아졌다.

이피션트는 방콕 행사 참가에 이어 머니20/20 유럽에서도 글로벌 핀테크 생태계와의 협력을 이어가고 있다. 이번 행사를 통해 유럽 금융기관, 핀테크 운영사 및 전략적 파트너들과 교류하며 다양한 국제 시장에서의 협력 기회를 모색하고 있다.

K 발라수브라마냠(K Balasubramanyam) 이피션트의 CEO 겸 이사는 "머니20/20 아시아와 머니20/20 유럽 모두에 참가한 것은 글로벌 핀테크 생태계와의 지속적인 협력 의지를 보여주는 것"이라며 "확장 가능하고 안정적인 국가 간 결제 솔루션이 필요한 기업들을 지원하기 위해 적절한 파트너십 구축에 집중하고 있다"고 말했다.

이피션트는 현지 결제망, 스테이블코인 결제 네트워크 및 신속한 글로벌 결제 기능을 활용해 기존 SWIFT 시스템 의존도를 낮추는 방식으로 국경 간 결제 환경 개선에 주력하고 있다.

아라빈스 라메시(Aravinth Ramesh) CTO 겸 이사는 "당사 플랫폼은 현지 결제망, 스테이블코인 결제 네트워크 및 송금 기능을 활용해 느린 국경 간 거래와 SWIFT 의존성으로 인해 기업들이 겪는 문제를 해결하도록 설계됐다"고 설명했다.

이피션트의 서비스로는 다중통화 지갑, 지급 서비스, 현지 수금 기능, 스마트 외환, 화이트라벨 핀테크 솔루션 등이 있다. 이 플랫폼은 100여개 국에서 현지 결제망을 지원하며, 중소기업(SME), 금융기관 및 은행이 글로벌 결제를 간소화하고 국제 운영을 위한 최신 핀테크 역량을 도입할 수 있도록 지원한다.

이피션트는 앞으로 지역 파트너십을 더욱 강화하고 글로벌 결제 역량을 확대하는 한편, 효율적인 국제 결제 솔루션을 통해 기업 지원을 지속해 나갈 계획이다.

이피션트 소개

이피션트는 100여개 국가에서 기업 고객을 대상으로 서비스를 제공하는 국경 간 결제 및 핀테크 플랫폼이다. 다중통화 지갑, 지급 서비스, 수금을 위한 현지 계좌(local accounts for collections), 스마트 외환(Smart FX), 화이트라벨 솔루션 등을 제공하며, 국제 결제 수요가 있는 기업을 지원하고 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2988025/EFICYENT_money2020.jpg

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SOURCE EFICYENT