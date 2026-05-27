EFICYENT、Money20/20 AsiaとMoney20/20 Europeでグローバルな存在感を示す

アラブ首長国連邦ドバイ, 2026年5月28日 /PRNewswire/ -- クロスボーダー決済プラットフォームは、アジアと欧州で国際的なフィンテックへの取り組みを続けている

クロスボーダー決済とフィンテックプラットフォームであるEFICYENTは、このほどバンコクで開催されたMoney20/20 Asiaに参加し、現在アムステルダムで開催されているMoney20/20 Europeに参加しています。

money2020でのEFICYENT

2026年初頭に開催されたMoney20/20 Asiaへの参加は、アジア太平洋地域の金融機関、決済プロバイダー、テクノロジーパートナーと交流する機会をもたらしました。本イベントでの議論では、国際的な事業展開を行う企業を対象とした、より高速かつ拡張性が高く、信頼性の高いクロスボーダー決済ソリューションへの需要の高まりが焦点となりました。

バンコクでの参加に続き、EFICYENTはMoney20/20 Europeにおいて、世界のフィンテック・エコシステムとの連携を継続しています。このイベントを通じて、チームは欧州の金融機関、フィンテック企業、戦略的パートナーと交流を深めるとともに、複数の国際市場における協業の機会を模索することができます。

「Money20/20 AsiaとMoney20/20 Europeの両イベントに参加できたことは、グローバルなフィンテックへの取り組みに引き続き注力していることの表れです」と、EFICYENTの最高経営責任者（CEO）兼ディレクターであるK Balasubramanyamは述べています。「私たちは、適切なパートナーシップを構築し、拡張性と信頼性の高いクロスボーダー決済ソリューションを必要とする企業をサポートすることに注力しています。」

EFICYENTは、ローカルペイメントレール、ステーブルコインペイメントネットワーク、より高速なグローバル・ペイメント機能を通じて、従来のSWIFTシステムへの依存を減らし、クロスボーダー決済の改善に注力しています。

「当社のプラットフォームは、ローカルペイメントレール、ステーブルコインペイメントネットワーク、送金機能を活用することで、企業が直面するクロスボーダー取引の遅延やSWIFT依存の課題を解決するように設計されています」と、 EFICYENTのCTO兼ディレクターであるAravinth Rameshは述べています。

同社が提供するサービスには、マルチカレンシー・ウォレット、ペイアウト、ローカル・コレクション機能、スマートFX、ホワイトレーベル・フィンテック・ソリューションなどがあります。このプラットフォームは、100カ国以上で現地のペイメントレールをサポートし、中小企業、金融機関、銀行がグローバル決済を簡素化し、国際業務に最新のフィンテック機能を導入できるよう支援します。

同社は今後も、効率的な国際決済ソリューションでビジネスをサポートしながら、地域的なパートナーシップを強化し、グローバルな決済能力を拡大していく予定です。

EFICYENTについて

EFICYENTは、100カ国以上の企業にサービスを提供するクロスボーダー決済およびフィンテック・プラットフォームです。同社のサービスには、多通貨対応ウォレット、送金サービス、現地での集金用口座、Smart FX、および国際送金ニーズを持つ企業を支援するために設計されたホワイトラベルソリューションが含まれます。

メディア連絡先

EFICYENT

アラブ首長国連邦ドバイ

ウェブサイト：https://eficyent.com/

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写真：https://mma.prnewswire.com/media/2988025/EFICYENT_money2020.jpg

SOURCE EFICYENT