EFICYENT zeigt globale Präsenz auf Money20/20 Asia und Money20/20 Europe

DUBAI, VAE, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Grenzüberschreitende Zahlungsplattform setzt internationales Fintech-Engagement in Asien und Europa fort.

EFICYENT, eine grenzüberschreitende Zahlungsverkehrs- und Fintech-Plattform, hat kürzlich an der Money20/20 Asia in Bangkok teilgenommen und ist nun im Rahmen seiner laufenden globalen Expansionsbemühungen auf der Money20/20 Europe in Amsterdam vertreten.

EFICYENT at money2020

Die Teilnahme des Unternehmens an der Money20/20 Asia zu Beginn des Jahres 2026 bot die Möglichkeit, mit Finanzinstituten, Zahlungsanbietern und Technologiepartnern im gesamten asiatisch-pazifischen Raum in Kontakt zu treten. Die Diskussionen während der Veranstaltung konzentrierten sich auf die wachsende Nachfrage nach schnelleren, skalierbaren und zuverlässigeren grenzüberschreitenden Zahlungslösungen für international tätige Unternehmen.

Nach der Teilnahme in Bangkok setzt EFICYENT sein Engagement für das globale Fintech-Ökosystem bei Money20/20 Europe fort. Die Veranstaltung bietet dem Team die Möglichkeit, mit europäischen Finanzinstituten, Fintech-Betreibern und strategischen Partnern in Kontakt zu treten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf mehreren internationalen Märkten zu erkunden.

„Die Teilnahme an den beiden Veranstaltungen Money20/20 Asia und Money20/20 Europe zeigt, dass wir uns weiterhin auf ein globales Fintech-Engagement konzentrieren", sagte K Balasubramanyam, Geschäftsführer & Direktor, EFICYENT. „Wir konzentrieren uns darauf, die richtigen Partnerschaften aufzubauen und Unternehmen zu unterstützen, die skalierbare und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungslösungen benötigen."

EFICYENT konzentriert sich auf die Verbesserung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs, indem es die Abhängigkeit von den traditionellen SWIFT-Systemen durch lokale Zahlungssysteme, Stablecoin-Zahlungsnetzwerke und schnellere globale Zahlungsmöglichkeiten verringert.

„Unsere Plattform wurde entwickelt, um die Herausforderungen zu lösen, mit denen Unternehmen aufgrund langsamer grenzüberschreitender Transaktionen und SWIFT-Abhängigkeiten konfrontiert sind, indem sie lokale Zahlungssysteme, Stablecoin-Zahlungsnetzwerke und Überweisungsmöglichkeiten nutzen", so Aravinth Ramesh, Technischer Leiter & Direktor, EFICYENT.

Das Angebot umfasst Multiwährungs-Wallets, Auszahlungen, lokale Inkassofunktionen, Smart FX und White-Label-Fintech-Lösungen. Die Plattform unterstützt lokale Zahlungssysteme in mehr als 100 Ländern und hilft KMUs, Finanzinstituten und Banken, den globalen Zahlungsverkehr zu vereinfachen und moderne Fintech-Funktionen für internationale Geschäfte zu nutzen.

Für die Zukunft plant das Unternehmen, seine regionalen Partnerschaften weiter zu stärken, seine globalen Zahlungsverkehrskapazitäten auszubauen und Unternehmen mit effizienten internationalen Zahlungslösungen zu unterstützen.

Informationen zu EFICYENT

EFICYENT ist eine grenzüberschreitende Zahlungs- und Fintech-Plattform, die Unternehmen in mehr als 100 Ländern bedient. Das Angebot umfasst Multiwährungs-Wallets, Auszahlungen, lokale Konten für Inkasso, Smart FX und White-Label-Lösungen zur Unterstützung von Unternehmen mit internationalen Zahlungsanforderungen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2988025/EFICYENT_money2020.jpg

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