EFICYENT marque sa présence mondiale au Money20/20 Asia et au Money20/20 Europe

DUBAÏ, EAU, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- La plateforme de paiements transfrontaliers poursuit son engagement international en faveur des fintechs en Asie et en Europe.

EFICYENT, plateforme de paiements transfrontaliers et de fintech, a récemment participé au Money20/20 Asia à Bangkok et participe maintenant au Money20/20 Europe, à Amsterdam, dans le cadre de ses efforts de développement mondial.

EFICYENT au money2020

La participation de l'entreprise à Money20/20 Asia au début de l'année 2026 a permis de nouer des contacts avec des institutions financières, des prestataires de services de paiement et des partenaires technologiques dans toute la région Asie-Pacifique. Les discussions ont porté sur la demande croissante de solutions de paiement transfrontalier plus rapides, plus évolutives et plus fiables pour les entreprises opérant à l'échelle internationale.

Après sa participation à Bangkok, EFICYENT poursuit son engagement auprès de l'écosystème mondial des fintechs au Money20/20 Europe. L'événement permet à l'équipe d'entrer en contact avec des institutions financières européennes, des opérateurs fintech et des partenaires stratégiques, tout en recherchant des opportunités de collaboration sur plusieurs marchés internationaux.

« Notre présence aux salons Money20/20 Asia et Money20/20 Europe témoigne de l'importance que nous accordons à l'engagement des fintechs au niveau mondial », a déclaré K Balasubramanyam, PDG et Directeur d'EFICYENT. « Nous nous attachons à établir les bons partenariats et à soutenir les entreprises qui ont besoin de solutions de paiement transfrontalières évolutives et fiables. »

EFICYENT se concentre sur l'amélioration des paiements transfrontaliers en réduisant la dépendance vis-à-vis des systèmes SWIFT traditionnels grâce à des rails de paiement locaux, des réseaux de paiement en stablecoins et des capacités de paiement globales plus rapides.

« Notre plateforme est conçue pour relever les défis auxquels les entreprises sont confrontées en raison de la lenteur des transactions transfrontalières et des dépendances SWIFT, en tirant parti des rails de paiement locaux, des réseaux de paiement en stablecoins et des capacités de transfert de fonds », a déclaré Aravinth Ramesh, PDG et Directeur, EFICYENT.

Son offre comprend des portefeuilles multidevises, des paiements, des capacités locales de recouvrement, Smart FX et des solutions fintech en marque blanche. La plateforme prend en charge les rails de paiement locaux dans plus de 100 pays, aidant les PME, les institutions financières et les banques à simplifier les paiements mondiaux et à adopter des capacités fintech modernes pour les opérations internationales.

Pour l'avenir, l'entreprise prévoit de continuer à renforcer ses partenariats régionaux et d'étendre ses capacités de paiement mondiales, tout en soutenant les entreprises grâce à des solutions de paiement international efficaces.

À propos d'EFICYENT

EFICYENT est une plateforme de paiements transfrontaliers et de fintech au service des entreprises dans plus de 100 pays. Son offre comprend des portefeuilles multidevises, des paiements, des comptes locaux pour le recouvrement, Smart FX et des solutions en marque blanche conçues pour répondre aux besoins des entreprises en matière de paiements internationaux.

Contact médias

EFICYENT

Dubai, EAU

Site Web :https://eficyent.com/

Email: [email protected]

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/eficyent/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2988025/EFICYENT_money2020.jpg