華為攜手GCC發起AIDC生態共建倡議

華為副總裁、華為數字能源全球營銷、銷售與服務總裁周建軍表示：「華為一直在為ICT行業提供5G、AI和雲技術，以推動數字化轉型。在AI時代，ICT行業需要更具可持續性、韌性、敏捷性和可靠性的能源基礎設施。運營商將通過電信站點和數據中心等設施提高設備能效，整合太陽能與儲能，從而從單純的能源消費者轉變為消費者和生產者，實現綠色可持續發展。華為數字能源將依托其在計算、AI大模型、太陽能、儲能和電網等領域積累的專業知識，助力運營商向『產消者2.0』演進，共贏AI時代。」

華為數字能源首席營銷官夏和勝稱：「隨著AI應用的加速普及，算力需求激增，推動AIDC產業進入快速增長期。芯片、服務器、機櫃功率以及園區規模都發生巨大變化，AIDC建設面臨可靠性、能效、交付、平滑演進四大挑戰。華為聚焦技術本身，圍繞供電、製冷、儲能、運營以及建設模式等方面持續創新，提供高可靠、高能效、快交付、全兼容的AIDC解決方案，最大限度提升每瓦算力產出。」

在本次活動上，華為數字能源與GCC共同啟動了AIDC生態共建倡議。該倡議旨在結合當地政策、環境條件和技術需求，提升標準和規範地域兼容性；同時，希望通過聯盟平台分享實踐經驗，構建一個充滿活力的全球AIDC知識庫。以規範為紐帶，該倡議將促進繁榮生態的形成，共建開放、共贏的全球AIDC產業生態。

GCC理事長金海表示，不同國家和地區在能源結構、政策導向、環境保護、應用場景等方面存在差異，這既為規範完善帶來了挑戰，更為產業協同共創提供了寶貴契機。唯有扎根地域需求、貼合產業實際，才能讓標準真正賦能全球數字經濟發展。

AI綠色站點正式發佈

在活動現場，華為數字能源發佈了AI綠色站點解決方案。該方案具備獨特的端到端智能協同能力，旨在助力運營商從能源消費者向產消者轉型。AI綠色站點解決方案秉承「一次部署，十年演進」的理念，實現極簡建設，滿足運營商在5G站點建設、綠色供電以及提升儲能收益等場景下的需求。

沙利文高級副總裁Gautham Gnanajothi認為，電信網絡的設計初衷是為了保障韌性，但未來十年，智能化將重新定義電信網絡。屆時，龐大而分散的能源足跡將被轉化為精心編排的平台，不僅能保障網絡正常運行，更能主動穩定電力系統、釋放新的價值流，並重新將電信定位為更廣泛能源生態系統中的關鍵力量。

隨著智能化時代的加速到來，AI為全球ICT產業帶來廣闊的發展前景，也為ICT能源基礎設施帶來新的機遇與挑戰。華為數字能源將持續投入創新，讓綠色能源驅動AI時代，攜手全球夥伴共建數字新世界。

SOURCE Huawei Digital Power