Huawei spolupracuje s GCC na spustení iniciatívy spoločnej výstavby ekosystému AIDC
Mar 03, 2026, 17:33 ET
BARCELONA, Španielsko, 3. marec 2026 /PRNewswire/ – Na Globálnom fóre digitálnej energie počas MWC Barcelona 2026 spoločnosť Huawei Digital Power spustila iniciatívu spoločnej výstavby ekosystému AIDC s Global Computing Consortium (GCC) a predstavila zelenú lokalitu novej generácie s podporou AI, ktorá posilní odvetvie IKT v ére AI.
Keďže inteligentná éra rýchlo napreduje, dopyt po AIDC rastie a je potrebné riešiť výzvy v oblasti napájania, rýchleho dodania, bezpečnosti a spoľahlivosti. Zároveň čelia milióny telekomunikačných základňových staníc vysokej spotrebe energie a problémom so slabou sieťou. S rozvojom energetických technológií umožňuje solárna energia nielen nízkouhlíkovú výrobu energie, ale zároveň sa stala najefektívnejším zdrojom energie. Integrácia zelenej energie s AI sa stala optimálnou možnosťou na riešenie problémov so spotrebou energie v ére AI.
Ako uviedol Zhou Jianjun, viceprezident spoločnosti Huawei a prezident pre globálny marketing, predaj a služby spoločnosti Huawei Digital Power, Huawei poskytuje odvetviu IKT technológie 5G, AI a cloud, ktorými umožňuje digitálnu transformáciu. V ére AI potrebuje odvetvie IKT udržateľnejšiu, odolnejšiu, agilnejšiu a spoľahlivejšiu energetickú infraštruktúru. Prevádzkovatelia budú využívať zariadenia, ako sú telekomunikačné lokality a dátové centrá, na zlepšenie energetickej účinnosti zariadení, integráciu solárnej energie a skladovania energie. Vďaka tomu budú môcť operátori prejsť z pozície obyčajných spotrebiteľov energie na pozíciu spotrebiteľov aj výrobcov v záujme zeleného a udržateľného rozvoja. Huawei Digital Power využije svoje osvedčené odborné znalosti v oblasti výpočtovej techniky, veľkých modelov AI, solárnej energie, skladovania energie a energetických sietí, na pomoc operátorom vyvinúť sa smerom k prozumentov 2.0 a zvíťaziť v ére AI.
Ako povedal Xia Hesheng, marketingový riaditeľ spoločnosti Huawei Digital Power, zavádzanie aplikácií AI sa zrýchľuje, čo poháňa prudko rastúci dopyt po výpočtovom výkone a posúva odvetvie AIDC do fázy rýchleho rastu. Keďže výkon čipov, serverov a rackov, ako aj rozsah areálov, prechádzajú dramatickými zmenami, výstavba AIDC teraz čelí štyrom hlavným výzvam: spoľahlivosť, energetická účinnosť, dodanie a plynulý rozvoj. Huawei sa zameriava na technológie a posúva inovácie v oblasti napájania, chladenia, skladovania energie a prevádzky, ako aj v spôsobe konštrukcie. Poskytuje vysoko spoľahlivé, energeticky úsporné, rýchlo dodávané a plne kompatibilné riešenie AIDC na maximalizáciu tokenov na každý watt.
Na podujatí spustili Huawei Digital Power a GCC iniciatívu spoločnej výstavby ekosystému AIDC. Iniciatíva je zostavená tak, aby posilnila regionálnu kompatibilitu noriem a špecifikácií zohľadnením miestnych politík, environmentálnych podmienok a technických potrieb. Snaží sa zároveň zdieľať praktické skúsenosti a budovať dynamickú globálnu znalostnú základňu AIDC prostredníctvom aliančnej platformy. Využitím špecifikácií na premostenie podporí táto iniciatíva prosperujúci ekosystém a vybuduje otvorený a vzájomne prospešný globálny ekosystém odvetvia AIDC.
Jin Hai, predseda predstavenstva GCC, povedal, že rôzne krajiny a regióny majú rôzne energetické súbory, politické smerovanie, opatrenia na ochranu životného prostredia aj scenáre uplatnenia. To predstavuje výzvy na spresnenie špecifikácií, ako aj cenné príležitosti na spoločnú tvorbu v tomto odvetví. Normy môžu skutočne posilniť globálny digitálny hospodársky rozvoj iba vtedy, ak sú zakorenené v hlbokom pochopení regionálnych potrieb a zosúladené s realitou odvetvia.
Otvorenie zelenej lokality s podporou AI
Na podujatí spoločnosť Huawei Digital Power predstavila svoje riešenie zelenej lokality s podporou AI, ktoré sa vyznačuje jedinečnou komplexnou inteligentnou synergiou na podporu prechodu operátorov zo spotrebiteľov energie na prozumentov. Riešenie pre zelené lokality s AI vychádza z konceptu „jednorazového nasadenia, 10-ročného vývoja" pre zjednodušenú výstavbu a splnenie požiadaviek prevádzkovateľov v scenároch, ako je výstavba lokalít s 5G sieťou, zásobovanie zelenou energiou a zvýšenie príjmov zo skladovania energie.
Gautham Gnanajothi, senior viceprezident spoločnosti Frost & Sullivan, verí, že telekomunikačné siete boli vybudované s ohľadom na odolnosť, ale nasledujúce desaťročie ich bude definovať inteligencia. Transformácia rozsiahlych, geograficky rozptýlených energetických stôp na premyslené platformy, ktoré nielen chránia prevádzkyschopnosť, ale aj aktívne stabilizujú energetické systémy, uvoľňujú nové hodnotové toky a posúvajú pozíciu telekomunikácií ako strategickej sily v rámci širšieho energetického ekosystému.
S rýchlym rozvojom inteligentnej éry otvára AI obrovské rastové vyhliadky pre globálne odvetvie IKT a zároveň vytvára nové príležitosti a výzvy pre energetickú infraštruktúru IKT. Huawei Digital Power bude naďalej investovať do inovácií, využívať zelenú energiu na podporu éry AI a spolupracovať s globálnymi partnermi na formovaní nového digitálneho sveta.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2924128/image_1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2924247/image_2.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2924129/image_3.jpg
