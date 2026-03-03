Huawei współpracuje z GCC przy uruchomieniu inicjatywy wspólnej budowy ekosystemu AIDC

BARCELONA (Hiszpania), 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas Global Digital Power Forum w ramach targów MWC Barcelona 2026 spółka Huawei Digital Power uruchomiła inicjatywę budowy ekosystemu centrów danych AI (AIDC) wspólnie z Global Computing Consortium (GCC) oraz zaprezentował nowej generacji zielone instalacje oparte na AI, aby wzmocnić branżę ICT w erze AI.

Zhou Jianjun, Vice President of Huawei and President of Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power Xia Hesheng, CMO of Huawei Digital Power Huawei Digital Power and GCC jointly launch the AIDC Ecosystem Co-construction Initiative

Era inteligentna rozwija się w szybkim tempie, rośnie więc zapotrzebowanie na AIDC, a jednocześnie pojawia się potrzeba sprostania wyzwaniom związanym z zasilaniem, szybkim wdrażaniem, bezpieczeństwem oraz niezawodnością. Jednocześnie miliony stacji bazowych telekomunikacyjnych mierzą się z wysokim zużyciem energii oraz ograniczeniami sieci elektroenergetycznych. Wraz z rozwojem technologii energetycznych energia słoneczna nie tylko umożliwia niskoemisyjną produkcję energii, ale stała się również najefektywniejszym zasobem energetycznym. Integracja zielonej energii z AI stała się optymalnym rozwiązaniem pozwalającym sprostać wyzwaniom związanym ze zużyciem energii w erze AI.

Według Zhou Jianjun, wiceprezesa Huawei oraz prezesa ds. globalnego marketingu, sprzedaży i usług w Huawei Digital Power, Huawei od lat dostarcza branży ICT technologie 5G, AI oraz rozwiązania w chmurze, wspierając transformację cyfrową. W erze AI branża ICT potrzebuje bardziej zrównoważonej, odpornej, elastycznej i niezawodnej infrastruktury energetycznej. Operatorzy będą wykorzystywać obiekty takie jak stacje telekomunikacyjne oraz centra danych do poprawy efektywności energetycznej urządzeń oraz integracji energii słonecznej i magazynów energii. Umożliwi to operatorom przejście od roli wyłącznie konsumentów energii do roli zarówno konsumentów, jak i producentów, wspierając zielony i zrównoważony rozwój. Huawei Digital Power wykorzysta swoje ugruntowane kompetencje w zakresie mocy obliczeniowej, dużych modeli AI, energii słonecznej, magazynowania energii oraz sieci elektroenergetycznych, aby pomóc operatorom ewoluować w kierunku modelu prosumentów 2.0 i odnieść sukces w erze AI.

Według Xia Hesheng, dyrektora ds. marketingu Huawei Digital Power, wdrażanie aplikacji AI przyspiesza, powodując gwałtowny wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową i wprowadzając branżę AIDC w fazę dynamicznego rozwoju. Wraz z istotnymi zmianami mocy układów scalonych, serwerów i szaf, a także skali kampusów, budowa AIDC mierzy się obecnie z czterema głównymi wyzwaniami: niezawodnością, efektywnością energetyczną, terminowością realizacji oraz płynnie przebiegającą ewolucją. Huawei koncentruje się na technologii i rozwija innowacje w obszarach zasilania, chłodzenia, magazynowania energii i eksploatacji, a także trybu budowy. Firma dostarcza wysoce niezawodne, energooszczędne, nadające się do szybkiego wdrożenia i w pełni kompatybilne rozwiązanie AIDC maksymalizujące liczbę tokenów na wat.

Podczas wydarzenia Huawei Digital Power oraz GCC wspólnie uruchomiły inicjatywę wspólnej budowy ekosystemu AIDC. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie regionalnej kompatybilności norm i specyfikacji poprzez uwzględnianie lokalnych polityk, warunków środowiskowych oraz potrzeb technicznych. Zakłada również dzielenie się praktycznymi doświadczeniami oraz budowę dynamicznej, globalnej bazy wiedzy AIDC za pośrednictwem sojuszniczej platformy. Wykorzystując specyfikacje jako pomost, inicjatywa będzie wspierać rozwój dynamicznego ekosystemu oraz budowę otwartego, wzajemnie korzystnego globalnego ekosystemu branży AIDC.

Według Jin Hai, przewodniczącego rady dyrektorów GCC, poszczególne kraje i regiony charakteryzują się odmiennymi miksami energetycznymi, kierunkami polityki, podejściami do ochrony środowiska oraz scenariuszami zastosowań. W związku z tym powstają wyzwania związane z doprecyzowaniem specyfikacji, jak również cenne szanse na współtworzenie rozwiązań w branży. Standardy mogą realnie wspierać rozwój globalnej gospodarki cyfrowej tylko wtedy, gdy są oparte na dogłębnym zrozumieniu potrzeb regionalnych i zgodne z realiami rynku.

Uruchomienie zielonych instalacji opartych na AI

Podczas wydarzenia Huawei Digital Power zaprezentował zielone instalacje oparte na AI, które wyróżniają się unikatową, kompleksową inteligentną kompleksową synergią wspierającą transformację operatorów z konsumentów energii w prosumentów. Rozwiązanie zielonych instalacji opartych na AI zostało zaprojektowane w oparciu o koncepcję „jednorazowego wdrożenia i 10-letniej ewolucji", co upraszcza proces budowy i spełnia wymagania operatorów w takich scenariuszach jak budowa stacji 5G, zielone zasilanie oraz zwiększanie przychodów z magazynowania energii.

Gautham Gnanajothi, starszy wiceprezes Frost & Sullivan, uważa, że sieci telekomunikacyjne były projektowane z myślą o odporności, jednak w nadchodzącej dekadzie dominować będą rozwiązania inteligentne – przekształcając rozległe, geograficznie rozproszone zasoby energetyczne w skoordynowane platformy, które nie tylko chronią ciągłość działania, lecz także aktywnie stabilizują systemy energetyczne, uwalniają nowe strumienie wartości oraz pozycjonują telekomunikację jako strategiczną siłę w szerszym ekosystemie energetycznym.

W miarę rozwoju ery inteligentnej AI otwiera ogromne perspektywy wzrostu dla globalnej branży ICT, jednocześnie tworząc nowe szanse i wyzwania dla infrastruktury energetycznej ICT. Huawei Digital Power będzie nadal inwestować w innowacje, wykorzystywać zieloną energię do zasilania ery AI oraz współpracować z globalnymi partnerami w celu kształtowania nowego cyfrowego świata.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2924128/image_1.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2924247/image_2.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2924129/image_3.jpg