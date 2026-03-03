Huawei ve spolupráci s GCC zahajuje iniciativu společné výstavby ekosystému AIDC

Huawei Digital Power

Mar 03, 2026, 17:05 ET

BARCELONA, Španělsko, 3. března 2026 /PRNewswire/ -- Na fóru Global Digital Power Forum během veletrhu MWC Barcelona 2026 zahájila společnost Huawei Digital Power iniciativu pro společnou výstavbu ekosystému AIDC (datového centra pro umělou inteligenci) společně s konsorciem Global Computing Consortium (GCC) a představila novou generaci řešení AI-Powered Green Site (ekologických stanic využívajících umělou inteligenci) s cílem podpořit rozvoj odvětví ICT v éře umělé inteligence.

Zhou Jianjun, Vice President of Huawei and President of Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power
Xia Hesheng, CMO of Huawei Digital Power
Huawei Digital Power and GCC jointly launch the AIDC Ecosystem Co-construction Initiative
Vzhledem k rychlému pokroku inteligentní éry roste poptávka po centrech AIDC a je třeba řešit výzvy v oblasti napájení, rychlého dodání, bezpečnosti a spolehlivosti. Zároveň miliony telekomunikačních základnových stanic čelí vysoké spotřebě energie a omezení distribučních sítí. S rozvojem energetických technologií umožňuje solární energie nejen nízkouhlíkovou výrobu energie, ale představuje také nejúčinnější zdroj energie. Integrace zelené energie s AI se stala optimálním řešením pro řešení výzev v oblasti spotřeby energie v éře AI.

Podle Zhou Jianjuna, viceprezidenta společnosti Huawei a prezidenta globálního marketingu, prodeje a služeb ve společnosti Huawei Digital Power, poskytuje Huawei odvětví ICT technologie 5G, umělou inteligenci a cloudová řešení s cílem umožnit digitální transformaci. V éře AI potřebuje odvětví ICT udržitelnější, odolnější, agilnější a spolehlivější energetickou infrastrukturu. Provozovatelé budou využívat zařízení, jako jsou telekomunikační stanice a datová centra, ke zlepšení energetické účinnosti zařízení, integraci solární energie a skladování energie. To jim umožní přejít z role pouhých spotřebitelů energie na subjekty, které energii zároveň spotřebovávají i vyrábějí, a podpořit tak ekologický a udržitelný rozvoj. Huawei Digital Power využije své zavedené odborné znalosti v oblasti výpočetní techniky, velkých modelů umělé inteligence, solární energie, skladování energie a energetických sítí, aby pomohl provozovatelům vyvinout se k modelu samospotřebitel 2.0 a zvítězit v éře umělé inteligence.

Podle Xia Heshenga, marketingového ředitel (CMO) společnosti Huawei Digital Power, se zavádění aplikací AI zrychluje, což vede k prudkému nárůstu poptávky po výpočetním výkonu a pohání odvětví AIDC do fáze rychlého růstu. Vzhledem k dramatickým změnám v oblasti výkonu čipů, serverů a rack skříní, jakož i rozsahu kampusů, čelí výstavba AIDC čtyřem hlavním výzvám: spolehlivost, energetická účinnost, dodávka a plynulý vývoj. Společnost Huawei se zaměřuje na technologie a podporuje inovace v oblasti napájení, chlazení, skladování energie a provozu, jakož i modelu výstavby. Poskytuje vysoce spolehlivé, energeticky účinné, rychle dodávané a plně kompatibilní řešení pro AIDC, které maximalizuje počet tokenů na watt.

Na této akci společnosti Huawei Digital Power a GCC zahájily iniciativu společné výstavby ekosystému AIDC. Jejím cílem je posílit regionální kompatibilitu norem a specifikací s ohledem na místní legislativu, environmentální podmínky a technické požadavky. Snaží se také sdílet praktické zkušenosti a budovat dynamickou globální znalostní základnu AIDC prostřednictvím alianční platformy. Využitím standardů jako propojovacího prvku má podpořit rozvoj prosperujícího ekosystému a vytvořit otevřený, vzájemně přínosný globální ekosystém odvětví AIDC.

Podle Jin Haie, předsedy představenstva GCC, se jednotlivé země a regiony liší strukturou energetických zdrojů, politickým směřováním, opatřeními v oblasti ochrany životního prostředí i scénáři použití. To představuje jak výzvy při zpřesňování technických standardů, tak cenné příležitosti pro společnou tvorbu v rámci odvětví. Standardy mohou skutečně podpořit globální rozvoj digitální ekonomiky pouze tehdy, pokud vycházejí z hlubokého porozumění regionálním potřebám a jsou v souladu s realitou daného odvětví.

Zahájení provozu ekologické stanice využívající umělou inteligenci

Na této akci společnost Huawei Digital Power představila své řešení AI-Powered Green Site (energeticky úsporná stanice s podporou umělé inteligence), které se vyznačuje jedinečnou komplexní inteligentní synergií, která umožňuje operátorům přejít od spotřeby energie k její produkci. Řešení AI-Powered Green Site je založeno na konceptu „jednorázového nasazení, desetiletého vývoje" pro zjednodušenou výstavbu a splňuje požadavky operátorů, jako je výstavba 5G sítí, zelené napájení a zvýšení příjmů z ukládání energie.

Gautham Gnanajothi, seniorní viceprezident společnosti Frost & Sullivan, se domnívá, že telekomunikační sítě byly historicky budovány především s důrazem na odolnost, ale v příštím desetiletí je bude definovat inteligence. Rozsáhlá, geograficky rozprostřená energetická infrastruktura se podle něj promění v koordinované platformy, které nejen zajišťují nepřetržitý provoz, ale také aktivně stabilizují energetické soustavy, otevírají nové zdroje hodnoty a posouvají telekomunikace do role strategického hráče v širším energetickém ekosystému.

S rychlým rozvojem inteligentní éry otevírá umělá inteligence obrovské růstové příležitosti pro globální sektor ICT a zároveň vytváří nové příležitosti a výzvy pro energetickou infrastrukturu ICT. Huawei Digital Power bude i nadále investovat do inovací, využívat zelenou energii k napájení umělé inteligence a spolupracovat s globálními partnery na utváření nového digitálního světa.

