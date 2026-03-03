Huawei collabore avec GCC pour lancer l'initiative de co-construction de l'écosystème AIDC

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du Global Digital Power Forum pendant le MWC Barcelona 2026, Huawei Digital Power a lancé l'initiative de co-construction de l'écosystème AIDC avec le Global Computing Consortium (GCC) et a dévoilé le site vert alimenté par l'IA de nouvelle génération visant à améliorer l'efficacité du secteur des TIC à l'ère de l'IA.

L'ère de l'intelligence progresse rapidement, la demande d'AIDC (centres de données d'IA) augmente, et les défis liés à l'alimentation électrique, à la rapidité de livraison, à la sécurité et à la fiabilité doivent être relevés. Dans le même temps, les millions de stations de base de télécommunications sont également confrontées à une consommation d'énergie élevée et à des problèmes de faiblesse du réseau. Avec le développement des technologies énergétiques, l'énergie solaire permet non seulement de produire de l'électricité à faible émission de carbone, mais elle est également devenue la ressource énergétique la plus efficace. L'intégration de l'énergie verte et de l'intelligence artificielle est devenue la solution optimale pour relever les défis de la consommation d'énergie à l'ère de l'intelligence artificielle.

Selon Zhou Jianjun, vice-président de Huawei et président de Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power, Huawei a fourni la 5G, l'IA et le cloud au secteur des TIC afin de favoriser la transformation numérique. À l'ère de l'IA, ce secteur a besoin d'une infrastructure énergétique plus durable, plus résistante, plus souple et plus fiable. Les opérateurs utiliseront des installations telles que les sites de télécommunications et les centres de données pour améliorer l'efficacité énergétique des équipements, intégrer l'énergie solaire et le stockage de l'énergie. Ces derniers pourront ainsi passer du statut de simple consommateur d'énergie à celui de consommateur-producteur pour un développement vert et durable. Huawei Digital Power s'appuiera sur son expertise établie en matière d'informatique, de grands modèles d'IA, de solaire, de stockage d'énergie et de réseaux électriques, pour aider les opérateurs à évoluer vers les consommateurs-producteurs 2.0, afin de réussir à l'ère de l'IA.

Selon Xia Hesheng, directeur du marketing de Huawei Digital Power, l'adoption des applications d'IA s'accélère, alimentant une forte augmentation des besoins en puissance informatique et propulsant l'industrie de l'AIDC dans une phase de croissance rapide. Alors que la puissance des puces, des serveurs et des racks, ainsi que la taille des campus, subissent des changements spectaculaires, la construction d'AIDC est aujourd'hui confrontée à quatre défis majeurs : la fiabilité, l'efficacité énergétique, la livraison et l'évolution harmonieuse. Huawei se concentre sur la technologie et fait progresser l'innovation dans les domaines de l'alimentation électrique, du refroidissement, du stockage de l'énergie, de l'exploitation et du mode de construction. Il s'agit d'une solution AIDC très fiable, économe en énergie, rapide et entièrement compatible, qui permet de maximiser le nombre de jetons par watt.

Lors de cet événement, Huawei Digital Power et GCC ont lancé conjointement l'initiative de co-construction de l'écosystème AIDC. Cette initiative vise à améliorer la compatibilité régionale des normes et des spécifications en tenant compte des politiques locales, des conditions environnementales et des besoins techniques. Elle vise également à partager des expériences pratiques et à créer une base de connaissances mondiale dynamique sur l'AIDC par le biais d'une plateforme d'alliance. En utilisant les spécifications comme un pont, l'initiative favorisera un écosystème florissant et construira un écosystème mondial ouvert et mutuellement bénéfique pour l'industrie de l'AIDC.

Selon Jin Hai, président du conseil d'administration de CCG, les différents pays et régions possèdent des combinaisons énergétiques, des orientations politiques, des mesures de protection de l'environnement et des scénarios d'application qui varient. Cela constitue à la fois des défis pour affiner les spécifications et une source d'opportunités pour la co-création industrielle. Les normes ne peuvent véritablement favoriser le développement économique numérique mondial que lorsqu'elles reposent sur une compréhension approfondie des besoins régionaux et s'alignent sur les réalités de l'industrie.

Lancement d'un site vert alimenté par l'IA

Lors de l'événement, Huawei Digital Power a lancé sa solution de site écologique optimisée par l'intelligence artificielle, qui présente une synergie intelligente unique de bout en bout afin de permettre aux opérateurs de passer du statut de consommateur d'énergie à celui de consommateur-producteur d'énergie. La solution de site vert alimentée par l'IA repose sur le concept du « déploiement unique, évolution sur 10 ans » pour une construction simplifiée, répondant aux exigences des opérateurs dans des scénarios tels que la construction de sites 5G, l'alimentation en énergie verte et l'augmentation des revenus du stockage de l'énergie.

Gautham Gnanajothi, vice-président senior de Frost & Sullivan, estime que les réseaux de télécommunications ont été construits pour la résilience, mais que la prochaine décennie les définira par l'intelligence. En transformant des empreintes énergétiques étendues et géographiquement distribuées en plateformes orchestrées qui non seulement protègent le temps de fonctionnement, mais stabilisent activement les systèmes électriques, débloquent de nouveaux flux de valeur et repositionnent les télécommunications en tant que force stratégique au sein de l'écosystème énergétique au sens large.

Alors que l'ère de l'intelligence se développe rapidement, l'IA ouvre de vastes perspectives de croissance pour l'industrie mondiale des TIC, tout en créant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour l'infrastructure énergétique des TIC. Huawei Digital Power continuera à investir dans l'innovation, à exploiter l'énergie verte pour alimenter l'ère de l'IA et à collaborer avec des partenaires mondiaux pour façonner un nouveau monde numérique.

