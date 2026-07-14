劉奕路、嚴玉山、Johann W. Kolar 成為 2026 年全球能源獎得主

在「非傳統能源」(Non-Traditional Energy) 奬項提名中，獎項授予特拉華大學清潔氫氣中心主任嚴玉山，表彰其具有前瞻性的想法和工作，促進清潔氫能生產技術的發展，並推動該技術轉化為全球商業項目。

在「能源應用新方式」(New Ways of Energy Application) 獎項提名中，瑞士蘇黎世聯邦理工學院 (ETH Zurich) 資訊科技與電機工程學系名譽教授 Johann W. Kolar 因在能源轉換技術取得突破性進展，推動能源效率、電動交通和可再生能源系統的發展而入圍。

得獎者由全球能源獎國際獎項委員會 (Global Energy Prize International Award Committee) 選出，該委員會由全球頂尖能源專家組成。 今年共有 15 位入圍者，分別來自全球九個國家。 除了美國和瑞士之外，入圍的科學家還包括來自智利、中國、塞浦路斯、印度、墨西哥、俄羅斯和英國的科學家。

國際獎項委員會主席 Rae Kwon Chung 在賀詞中說：「我謹代表國際委員會，衷心祝賀今年的得獎者。 評選得獎者從來不是一件易事，尤其是在如此高水準的研究領域。 他們的成就不僅體現在科學創新上，還展現其理念已經實際應用，並正在幫助解決全球能源領域的現實挑戰。 我要感謝所有提交研究成果以參與獎項的科學家、提名候選人的組織，以及來自世界各地的同事，他們為了我們共同的未來，不斷融合知識和經驗，推動科學進步。 正是透過這種合作，才能湧現足以改變數百萬人生活的發現。」

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Gabriela Casulo

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SOURCE The Global Energy Association