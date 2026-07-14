이루 류, 위산 옌, 요한 W. 콜라, 2026 글로벌 에너지상 수상자로 선정

몬테비에오, 우루과이, 2026년 7월 14일 /PRNewswire/ -- 2026 글로벌 에너지상(Global Energy Prize) 수상자가 타타르스탄 공화국 석유 정상회의(Oil Summit of the Republic of Tatarstan) 본회의에서 발표됐다. 올해 수상자는 미국 과학자 두 명과 스위스 연구자 한 명이다.

'전통 에너지(Traditional Energy)' 부문에서는 스마트그리드의 모니터링, 제어, 상황 관측용 대규모 시스템을 개발한 공로로 테네시대학교 전기공학 및 컴퓨터과학과 이루 류(Yilu Liu) 교수가 수상자로 선정됐다.

2026 Global Energy Prize laureates

'비전통 에너지(Non-Traditional Energy)' 부문에서는 청정 수소 생산 기술의 발전을 촉진하고 해당 기술을 글로벌 상용 프로젝트로 전환하는 데 기여한 선구적인 아이디어와 연구 성과를 인정받아 델라웨어대학교 청정수소센터 위산 옌(Yushan Yan) 센터장이 수상자로 선정됐다.

'에너지 응용의 새로운 방식(New Ways of Energy Application)' 부문에서는 에너지 효율과 전기 모빌리티, 재생에너지 시스템 발전을 견인하는 에너지 변환 기술 분야에서 획기적인 진전을 이룬 공로로 취리히 연방공과대학교 정보기술 및 전기공학과의 요한 W. 콜라(Johann W. Kolar) 명예교수가 수상자로 선정됐다.

수상자는 세계적인 에너지 전문가들로 구성된 글로벌 에너지상 국제심사위원회(Global Energy Prize International Award Committee)가 선정했다. 올해는 전 세계 9개국에서 15명이 최종 후보에 올랐다. 미국과 스위스 외에도 칠레, 중국, 키프로스, 인도, 멕시코, 러시아, 영국의 과학자들이 최종 후보 명단에 포함됐다.

정래권(Rae Kwon Chung) 국제심사위원회 위원장은 축사를 통해 "국제심사위원회를 대표해 올해 수상자들에게 진심으로 축하의 말씀을 전한다. 수상자를 선정하는 일은 결코 쉽지 않으며, 특히 이처럼 수준 높은 연구를 평가할 때는 더욱 그렇다. 수상자들의 연구는 과학적 독창성뿐만 아니라 그 아이디어가 이미 실제 현장에 적용돼 글로벌 에너지 분야의 현실적인 과제를 해결하는 데 기여하고 있다는 점에서도 돋보인다. 이번 상에 연구 성과를 제출한 모든 과학자와 후보자를 추천한 기관, 또 공동의 미래를 위해 지식과 경험을 결집하며 과학 발전을 지속적으로 이끌고 있는 전 세계 동료들에게 감사드린다. 수백만 명의 삶을 변화시킬 수 있는 발견은 바로 이러한 협력을 통해 탄생한다"고 말했다.

언론 문의처는 다음과 같다.

가브리엘라 카술로(Gabriela Casulo)

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SOURCE The Global Energy Association