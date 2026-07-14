Yilu Liu氏、Yushan Yan氏、Johann W. Kolar氏が2026年グローバル・エネルギー賞（Global Energy Prize 2026）の受賞者に選出

ウルグアイ、モンテビデオ, 2026年7月14日 /PRNewswire/ -- 2026年グローバル・エネルギー賞（Global Energy Prize 2026）の受賞者が、 タタールスタン共和国の石油サミットの全体会議で発表されました。今年の受賞者は、米国出身の科学者2人とスイス出身の研究者1人です。

「伝統的エネルギー（Traditional Energy）」部門では、University of Tennesseeの電気工学・コンピュータサイエンス学科のYilu Liu教授が、スマートグリッドの監視、制御、状況把握を行う大規模システムを開発した功績により、同賞を受賞しました。

2026 Global Energy Prize laureates

「非伝統的エネルギー（Non-Traditional Energy）」部門では、University of Delawareクリーン水素センター所長のYushan Yan氏が、クリーン水素生産技術の促進、そして同技術を世界的な商業プロジェクトへと発展させるための先見性のあるアイデアと取り組みが評価され、同賞を受賞しました。

「エネルギーの新たな活用法（New Ways of Energy Application）」部門では、エネルギー効率、電気自動車、再生可能エネルギーシステムの推進に向けたエネルギー変換技術における画期的な進歩が評価され、ETH Zurichの情報技術・電気工学部のJohann W. Kolar名誉教授に賞が授与されました。

受賞者は、世界的なエネルギー分野の専門家で構成されるGlobal Energy Prize International Award Committeeによって選出されました。今年は、世界9カ国から15組のファイナリストが選出されました。米国およびスイスに加え、最終候補者リストには、チリ、中国、キプロス、インド、メキシコ、ロシア、英国の科学者たちが名を連ねました。

「International Committeeを代表して、今年の受賞者の皆様に心よりお祝い申し上げます。受賞者を選ぶのは決して簡単なことではありません。特に、 これほど水準の高い研究の場合にはなおさらです。彼らの成し遂げた業績は、その科学的独創性だけでなく、そのアイデアがすでに実用化され、世界のエネルギー分野における現実の課題の解決に貢献しているという点でも際立っています。本賞に応募いただいたすべての研究者の方々、候補者を推薦してくださった各組織、そして私たちの共通の未来のために知識と経験を結集し、科学の発展に尽力し続けている世界中の同僚の皆様に、心より感謝申し上げます。こうした協力関係を通じてこそ、何百万人もの人々の生活を変えるような発見が生まれるのです」と、International Award CommitteeのRae Kwon Chung委員長は祝辞の中で述べています。

メディアからの問い合わせについては、以下までご連絡ください

Gabriela Casulo

[email protected]

SOURCE The Global Energy Association