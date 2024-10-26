Kennametal 推出三種全新車削產品，擴大其傳統產品組合

當中有一項專為小零件加工及醫療應用而設的新產品

匹茲堡2024年10月26日 /美通社/ -- Kennametal Inc.（紐約證券交所：KMT）正在推出新刀片和切削刀具，擴大其車削產品組合 ，這些刀具大幅擴展其在小型零件和醫療加工領域的加工能力。三種新產品──TopSwiss™ 車削刀片和微型鑽孔固體 (MBS) 刀具，以及 KCU25B 車削刀片──是專為提高產量、提升零件品質、減少錯誤，以及協助客戶達到精準、乾淨的結果而設計。

全球產品管理副總裁 Scott Etling 表示：「在我們傳統高性能車削產品組合的基礎上加入這些產品，也表現出我們為全球所有客戶提供一站式服務的決心。」KCU25B 和新的 TopSwiss 產品是我們持續創新的證明，也反映出我們車削解決方案產品線系列的演變。」

TopSwiss™ 車削刀片 微型鑽孔固體 (MBS) KCU25B 車削刀片

Kennametal 的全新 TopSwiss™ 車削刀片專為瑞士型小零件加工而設計，適合低進給、高切削深度的醫療、航太與國防、一般工程與運輸應用。此車削產品組合的特點：

- 提供四種新的硬質合金等級、一種新的陶瓷等級和七種新的幾何形狀。

- 直邊和彎邊切削刃可在低進給、高 DOC 應用中，提供穩定的切削加工，使切屑流出排除順暢。

- 拋光精加工幾何形狀，可增加耐焊接性並改善表面精加工。

- 中等和精加工刮邊幾何形狀，有助提高進給率，實現卓越的表面品質。

- 多種幾何形狀具有高斷屑壁和大凹槽，排屑性能更好。

全新微型鑽孔固體 (MBS) 刀具可在較小的應用中加工，功能更多，靈活性更高，並承諾提供鋒利的切削刃、低切削力和優異的排屑性能，從而延長刀具壽命，讓表面光潔度更出色。TopSwiss 產品系列中的最新產品，包括高性能的內徑車削，內徑可小至 Ø0.3mm (0.012")，精密研磨的刀片桿在設計上提供了更高精度與穩定性；超過 1,100 種標準項目，可為各種應用提供合適的刀把與刀片。

Etling 表示：「我們很自豪地為 TopSwiss 平台提供更細小的刀具解決方案，可滿足最微小加工專案的需求，同時保證一致性與可靠性，以支援熄燈作業。」

KCU25B 車削刀具也是全新產品，提供強大的粗加工和中加工金屬切削解決方案，適用於加工鋼、不銹鋼、鑄鐵和高溫合金的航太與國防、能源、一般工程和運輸車間。KCU25B 刀片也採用 Kennametal 專有 Kennametal 專有的 KenGold PVD 塗層，提供多層保護，以提高側翼和抗崩角能力。

Kennametal 簡介

Kennametal Inc. 擁有超過 85 年的工業技術領導地位，透過材料科學、工具和耐磨解決方案，為客戶提供生產力。Kennametal 協助其遍及航太與國防、土木工程、能源、一般工程與運輸等領域的客戶，精準而有效率地製造產品。每天約有 8,400 名員工，協助近 100 個國家的客戶保持競爭力。Kennametal 在 2024 財政年度的營收為 20 億美元。了解更多資訊，請瀏覽 www.kennametal.com 。請在以下平台追蹤 @Kennametal：Instagram、Facebook、LinkedIn 以及 YouTube。

SOURCE Kennametal Inc.