Společnost Kennametal rozšiřuje své tradiční portfolio o tři nové produkty pro soustružení

Nová nabídka speciálně pro obrábění malých dílů a lékařské aplikace

PITTSBURGH, 27. října 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Kennametal Inc. (NYSE: KMT) rozšiřuje svou produktovou řadu pro soustružení o nové břitové destičky a řezné nástroje, které významně rozšiřují její možnosti v oblasti obrábění malých dílů a lékařského obrábění. Tři nové produkty – břitové destičky TopSwiss™ Turning Inserts, nástroje pro mikrovyvrtávání Micro Boring Solid (MBS) a břitové destičky KCU25B – mají za cíl zvýšit produktivitu, kvalitu komponentů, snížit chybovost a pomoci zákazníkům dosáhnout přesných a čistých výstupů.

TopSwiss™ Turning Inserts Micro Boring Solid (MBS) KCU25B Turning Inserts

„Zařazení těchto výrobků navazuje na naše starší portfolio vysoce výkonných nástrojů pro soustružení a také na naši ambici stát se univerzálním obchodem pro všechny zákazníky na celém světě," uvedl viceprezident pro globální produktový management Scott Etling. „KCU25B a nová řada TopSwiss jsou důkazem našich neustálých inovací a svědčí o vývoji naší produktové řady technologií pro soustružení."

Nové břitové destičky TopSwiss™ Turning Inserts společnosti Kennametal jsou unikátně koncipovány pro obrábění malých dílů švýcarského typu a navrženy pro aplikace s nízkým posuvem a vysokou hloubkou řezu ve zdravotnictví, ale i v leteckém a obranném průmyslu, všeobecném strojírenství a dopravě. Portfolio obsahuje:

- čtyři nové sorty karbidu, jednu novou cermetovou sortu a sedm nových geometrií,

- rovné i zakřivené řezné hrany pro stabilní řez a plynulý odvod třísek v aplikacích s nízkou rychlostí posuvu a vysokou hloubkou řezu (DOC),

- leštěné geometrie pro zvýšenou odolnost proti nárůstkům a lepší povrchovou úpravu,

- střední a dokončovací Wiper geometrie pro vyšší rychlosti posuvu a vynikající kvalitu povrchu,

- několik geometrií s vysokými stěnami lamače třísek pro lepší odvod třísek.

Nové nástroje pro mikrovyvrtávání MBS (Micro Boring Solid) umožňují obrábění ještě menších aplikací s větší všestranností a flexibilitou a slibují ostré řezné hrany, nízké řezné síly a vynikající odvod třísek, což vede k delší životnosti nástroje a vynikající kvalitě povrchu. Tyto nejnovější přírůstky do nabídky TopSwiss nabízejí vysoce výkonné vnitřní soustružení v otvorech o průměru pouhých 0,3 mm (0,012"), přesně broušené stopky destiček pro vysokou přesnost a stabilitu a více než 1100 standardních položek, které usnadňují nalezení správného držáku a destičky pro každou aplikaci.

„S hrdostí představujeme rozšíření platformy TopSwiss o ještě menší nástrojová řešení, která dokážou uspokojit potřeby i těch nejminiaturnějších obráběcích projektů a zároveň zaručují konzistenci a spolehlivost pro potřeby automatizovaných provozů," říká Etling.

Další novinku představují břitové destičky KCU25B, které nabízejí výkonné řešení pro hrubování a střední obrábění kovů pro provozy v oblasti letectví a obrany, energetiky, všeobecného strojírenství a dopravy, zpracovávající oceli, nerezové oceli, litiny a žáruvzdorné slitiny. Destičky KCU25B, které jsou ideální pro nejběžnější aplikace soustružení, drážkování a řezání, jsou navíc opatřeny patentovaným povlakem KENGold PVD od společnosti Kennametal, který poskytuje několik vrstev ochrany pro lepší odolnost proti opotřebení a vylamování řezné hrany.

V účetním roce 2024 dosáhla společnost Kennametal tržeb ve výši přibližně 2 miliardy USD.

