Kennametal расширяет портфель продуктов тремя новыми токарными изделиями

Одно новое предложение, относящееся к обработке мелких деталей и медицинскому применению

ПИТТСБУРГ, 27 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT) расширяет свой токарный портфель с внедрением новых вставок и режущих инструментов, что значительно расширяет возможности обработки мелких деталей и пространства для медицинской обработки. Три новых продукта — режущие пластины для токарной обработки TopSwiss™ и твердый микроборовой инструмент (MBS), а также режущие пластины для токарной обработки KCU25B — предназначены для улучшения производительности, повышения качества компонентов, уменьшения ошибок и помощи клиентам в достижении точных и чистых результатов.

TopSwiss™ Turning Inserts Micro Boring Solid (MBS) KCU25B Turning Inserts

«Добавление этих продуктов основывается на нашем старом портфеле высокопроизводительных токарных изделий, а также на нашем стремлении стать универсальным магазином для всех клиентов во всем мире, — сказал Скотт Этлинг (Scott Etling), вице-президент по глобальному управлению продуктами. — KCU25B и новое предложение TopSwiss являются свидетельством наших постоянных инноваций и говорят об эволюции нашей линейки токарных решений».

Новые режущие пластины для токарной обработки Kennametal TopSwiss™ уникально разработаны для обработки мелких деталей швейцарского типа и предназначены для применения с низкой подачей и высокой глубиной резки в медицине, а также в аэрокосмической и оборонной промышленности, общем машиностроении и транспортировке. В портфеле представлены:

- Четыре новых марки твердого карбида, одна новая марка металлокерамики и семь новых форматов.

- Прямые и изогнутые режущие кромки для устойчивых надрезов и плавного потока стружки при низкой подаче, применения с высоким DOC.

- Форматы полированной отделки для повышения сварочной стойкости и улучшения отделки поверхности.

- Средние и чистовые форматы стеклоочистителя для увеличения скорости подачи и превосходного качества поверхности.

- Несколько форматов с высокими стенками дробилки и большими карманами для лучшего удаления стружки.

Новый твердый микроборовой инструмент (MBS) позволяет обрабатывать еще более мелкие детали с большей универсальностью и гибкостью и обещает острые режущие кромки, низкие усилия резки и превосходное удаление стружки, что приводит к более длительному сроку службы инструмента и отличной отделке поверхности. Последняя модель в линейке TopSwiss включает в себя высокопроизводительную внутреннюю токарную обработку отверстий размером до Ø0,3 мм (0,012дюйма), прецизионные хвостовики заземляющей вставки для высокой точности и стабильности, а более 1100 стандартных элементов обеспечивают правильный держатель и вставку для каждого применения.

«Мы гордимся тем, что дополняем платформу TopSwiss еще меньшими инструментальными решениями для удовлетворения потребностей самых мельчайших проектов обработки, а также гарантируем согласованность и надежность для поддержки операций без участия людей», — говорит Этлинг.

Также новые режущие пластины для токарной обработки KCU25B предлагают мощное решение для черновой и средней обработки металлов для аэрокосмических и оборонных, энергетических, инженерных и транспортных цехов, работающих со сталями, нержавеющими сталями, чугуном и высокотемпературными сплавами. Вставки KCU25B, идеально подходящие для наиболее распространенных применений при токарной обработке, разделке канавок и отсечке, также оснащены запатентованным PVD-покрытием Kennametal KENGold, обеспечивающим несколько слоев защиты для лучшей устойчивости боковой поверхности и сколов.

О Kennametal

Опираясь на более чем 85-летний опыт лидера промышленных технологий, компания Kennametal Inc. предлагает своим заказчикам высокую эффективность производства за счет применения материаловедческих, инструментальных и износостойких решений. Предприятия авиакосмической и оборонной промышленности, сфер земляных работ, энергетики, общего машиностроения и транспорта обращаются в компанию Kennametal для повышения точности и эффективности своего производства. Каждый день около 8400 сотрудников помогают клиентам в почти 100 странах оставаться конкурентоспособными. Доходы Kennametal в 2024 финансовом году составили 2 миллиарда долларов. Подробнее на сайте www.kennametal.com . Следите за новостями @Kennametal в сетях Instagram, Facebook, LinkedIn и YouTube.

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