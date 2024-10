Kennametal poszerza swoją dotychczasową ofertę o nowe produkty do toczenia

Nowa oferta przeznaczona specjalnie do obróbki małych części i do zastosowań medycznych.

PITTSBURGH, 28 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT) poszerza swoją ofertę produktów do toczenia poprzez wprowadzenie na rynek nowych płytek i narzędzi do skrawania, które znacznie poszerzają możliwości obróbki w obszarze małych części i obróbki na potrzeby technologii medycznych. Trzy nowe produkty - płytki do toczenia TopSwiss™, oprzyrządowanie do precyzyjnej obróbki Micro Boring Solid (MBS), oraz płytki do toczenia KCU25B - zaprojektowano w celu poprawy wyników, podniesienia jakości części, ograniczenia błędów i wsparcia klientów w uzyskaniu dokładnych i nieskazitelnych rezultatów.

TopSwiss™ Turning Inserts Micro Boring Solid (MBS) KCU25B Turning Inserts

„Produkty te poszerzają naszą dotychczasową ofertę wysoko wydajnych produktów do toczenia. Ich dołączenie jest też realizacją naszych ambicji zajęcia pozycji kompleksowego dostawcy, do którego zwracają się klienci z całego świata" - powiedział Scott Etling, wiceprezes ds. zarządzania produktami. „KCU25B i nowa oferta produktów TopSwiss świadczą o naszej nieustannej innowacyjności i ewolucji naszej linii produktów i rozwiązań do toczenia".

Nowe płytki do toczenia TopSwiss™ od Kennametal zaprojektowano specjalnie na potrzeby obróbki typu szwajcarskiego małych części i zastosowań w sektorze medycznym, gdzie wymagane są niskie wartości posuwu i duża głębokość skrawania, jak również w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym, obronnym, w przemyśle ogólnym i w sektorze transportu. W ofercie znajdują się:

- cztery nowe gatunki węglika spiekanego, jeden nowy gatunek cermetalu i siedem nowych geometrii,

- proste i zakrzywione krawędzie skrawające, które zapewniają stabilne skrawanie i płynny spływ wióra przy niskim posuwie i dużej głębokości skrawania,

- polerowane geometrie na potrzeby zwiększonej odporności na przywieranie wiórów i udoskonalonego wykończenia powierzchni

- geometrie płytek wiper do obróbki średniej i wykończeniowej dla większych wartości posuwu i najwyższej jakości powierzchni.

- kilka geometrii płytek z wysokimi ściankami łamacza wiórów i dużymi kieszeniami zaprojektowanymi z myślą o sprawniejszym odprowadzaniu wiórów.

Nowe oprzyrządowanie Micro Boring Solid (MBS) pozwala na obróbkę jeszcze mniejszych elementów z większym zróżnicowaniem i elastycznością, gwarantuje ostre krawędzie skrawające, niskie wartości siły skrawania i najlepszy system odprowadzania wiórów, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzi i doskonałe wykończenie powierzchni. Najnowsze produkty serii TopSwiss obejmują narzędzia do wysoko wydajnego toczenia wewnętrznego w otworach o średnicach rzędu 0,3 mm (0,012"), precyzyjne chwyty płytek dla wysokiej dokładności i stabilności, a ponad 1 000 standardowych elementów zapewni odpowiedni uchwyt i płytkę dla każdego zastosowania.

„Jesteśmy dumni z możliwości uzupełnienia platformy TopSwiss o jeszcze mniejsze oprzyrządowanie, aby spełnić potrzeby w zakresie obróbki nawet najmniejszych elementów, jednocześnie gwarantując powtarzalność i niezawodność w celu wsparcia zautomatyzowanych procesów produkcyjnych" - powiedział Etling.

Nowe płytki do toczenia KCU25B oferują rozwiązania do obróbki zgrubnej i średniej metali na potrzeby przemysłu lotniczego i kosmonautycznego, obronnego, energetycznego, inżynierii ogólnej i transportu, gdzie wykorzystywana jest stal, stal nierdzewna, żeliwo i stopy żarowytrzymałe. Idealne do najpowszechniejszych zastosowań obejmujących toczenie, rowkowanie i skrawanie, płytki KCU25B mają również opracowaną przez Kennametal powłoką KENGold PVD, zapewniającą kilka warstw ochronnych dla lepszej odporności powierzchni przyłożenia i odporności na odpryski.

