Kennametal erweitert sein Produktportfolio um drei neue Produkte für das Drehen

Ein neues Angebot speziell für die Bearbeitung von Kleinteilen und medizinische Anwendungen

PITTSBURGH, 27. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT) erweitert sein Drehportfolio mit der Einführung neuer Einsätze und Zerspanungswerkzeuge, die seine Bearbeitungsmöglichkeiten im Bereich der Kleinteile und der Bearbeitung medizinischen Ausrüstung erheblich erweitern. Die drei neuen Produkte – TopSwiss™ Dreheinsätze und Micro Boring Solid (MBS)-Werkzeuge sowie KCU25B-Dreheinsätze – wurden entwickelt, um den Ausstoß zu erhöhen, die Qualität der Bauteile zu verbessern, Fehler zu reduzieren und den Kunden zu helfen, genaue und saubere Ergebnisse zu erzielen.

TopSwiss™ Turning Inserts Micro Boring Solid (MBS) KCU25B Turning Inserts

„Das Angebot dieser neuen Produkte baut auf unserem bestehenden Portfolio an Hochleistungs-Drehprodukten auf und unterstreicht unser Bestreben, ein One-Stop-Shop für alle Kunden auf der ganzen Welt zu werden", so Scott Etling, Vice President of Global Product Management. „Das KCU25B- und das neue TopSwiss-Angebot sind ein Beweis für unsere kontinuierliche Innovation und sprechen für die Weiterentwicklung unserer Produktpalette im Bereich Drehlösungen."

Die neuen TopSwiss™-Dreheinsätze von Kennametal wurden speziell für die Bearbeitung von Kleinteilen nach Schweizer Art entwickelt und eignen sich für Anwendungen mit geringem Vorschub und hoher Schnitttiefe in der Medizintechnik, in der Luft- und Raumfahrt, im allgemeinen Maschinenbau und im Transportwesen. Das Portfolio umfasst:

– Vier neue Hartmetallsorten, eine neue Cermet-Sorte und sieben neue Geometrien

– Gerade und gebogene Schneidkanten für stabile Schnitte und gleichmäßigen Spanfluss bei Anwendungen mit geringem Vorschub und hohem DOC

– Polierte Endbearbeitungsgeometrien für erhöhte Schweißfestigkeit und verbesserte Oberflächenbearbeitung

– Mittel- und Fertigwischergeometrien für höhere Vorschubgeschwindigkeiten und bessere Oberflächenqualität

– Verschiedene Geometrien mit hohen Spanbrecherwänden und großen Taschen für eine bessere Spanabfuhr.

Das neue Micro Boring Solid (MBS)-Werkzeug ermöglicht die Bearbeitung noch kleinerer Anwendungen mit größerer Vielseitigkeit und Flexibilität und verspricht scharfe Schneidkanten, niedrige Schnittkräfte und eine hervorragende Spanabfuhr, die zu einer längeren Lebensdauer des Werkzeugs und hervorragenden Oberflächengüten führen. Das neueste TopSwiss-Produktangebot umfasst Hochleistungs-Innendrehen in Bohrungen mit einem Durchmesser von nur 0,3 mm (0,012"), präzisionsgeschliffene Einsatzschäfte für hohe Genauigkeit und Stabilität sowie über 1.100 Standardartikel, die für jede Anwendung den richtigen Halter und den richtigen Einsatz bieten.

„Wir sind stolz darauf, die TopSwiss-Plattform mit noch kleineren Werkzeuglösungen zu ergänzen, um den Anforderungen der kleinsten Bearbeitungsprojekte gerecht zu werden und gleichzeitig Konsistenz und Zuverlässigkeit zu garantieren, um den unüberwachten Betrieb zu unterstützen", sagt Etling.

Ebenfalls neu: KCU25B-Drehplatten bieten eine leistungsstarke Lösung für Schruppen, Metallzerspanen und sonstige Metallbearbeitung in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie, allgemeiner Maschinenbau und Transportwesen, wo Stähle, rostfreie Stähle, Gusseisen und Hochtemperaturlegierungen verarbeitet werden. Die KCU25B-Einsätze sind ideal für die gängigsten Dreh-, Kerb- und Spananwendungen und verfügen über die Kennametal-eigene KENGold PVD-Beschichtung, die mehrere Schutzschichten für eine bessere Flanken- und Bruchsicherheit bietet.

Über Kennametal

Seit über 85 Jahren ist Kennametal Inc. führend in der Industrietechnologie und bietet seinen Kunden Produktivität durch Werkstoffkunde, Werkzeugbau und verschleißfeste Lösungen. Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Erdbau, Energie, allgemeiner Maschinenbau und Transportwesen wenden sich an Kennametal , um mit Präzision und Effizienz zu fertigen. Jeden Tag helfen rund 8.400 Mitarbeiter Kunden in fast 100 Ländern, wettbewerbsfähig zu bleiben. Kennametal erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.kennametal.com . Folgen Sie @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube.

