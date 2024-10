Kennametal élargit sa gamme de produits avec trois nouveaux produits de tournage

Une nouvelle offre spécifique à l'usinage de petites pièces et aux applications médicales

PITTSBURGH, 26 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE : KMT) élargit sa gamme de produits de tournage avec l'introduction de nouvelles plaquettes et de nouveaux outils de coupe qui élargissent considérablement ses capacités d'usinage dans le domaine de l'usinage des petites pièces et de l'usinage médical. Les trois nouveaux produits - les plaquettes de tournage TopSwiss™ et l'outillage Micro Boring Solid (MBS), et les plaquettes de tournage KCU25B - sont conçus pour améliorer le rendement, la qualité des composants, réduire les erreurs et aider les clients à obtenir des résultats précis et propres.

« L'ajout de ces produits s'inscrit dans le prolongement de notre gamme de produits de tournage de haute performance, ainsi que dans notre ambition de devenir un guichet unique pour tous les clients au niveau mondial », a déclaré Scott Etling, vice-président de la gestion mondiale des produits. « La KCU25B et la nouvelle offre TopSwiss témoignent de notre innovation continue et de l'évolution de notre gamme de solutions de tournage. »

Les nouvelles plaquettes de tournage TopSwiss™ de Kennametal sont spécialement conçues pour l'usinage de petites pièces de type suisse et étudiées pour des applications à faible avance et grande profondeur de coupe dans le domaine médical, ainsi que dans l'aérospatiale et la défense, l'ingénierie générale et les transports. La gamme comprend les éléments suivants :

- Quatre nouvelles nuances de carbure, une nouvelle nuance de cermet et sept nouvelles géométries.

- Arêtes de coupe droites et incurvées pour des coupes stables et un flux de copeaux régulier dans les applications à faible avance et à DOC élevé.

- Géométries de finition polies pour une meilleure résistance au soudage et une meilleure finition de surface.

- Géométries de racleurs moyens et de finition pour des vitesses d'avance accrues et une qualité de surface supérieure.

- Plusieurs géométries avec des parois anti-copeaux élevées et de grandes poches pour une meilleure évacuation des copeaux.

Le nouvel outil Micro Boring Solid (MBS) permet d'usiner des applications encore plus petites avec plus de polyvalence et de flexibilité, et promet des arêtes de coupe vives, de faibles forces de coupe et une évacuation supérieure des copeaux qui se traduisent par une durée de vie plus longue de l'outil et d'excellents finis de surface. Les dernières nouveautés de la gamme TopSwiss comprennent le tournage intérieur haute performance dans des alésages aussi petits que Ø0,3 mm (0,012"), des queues de plaquettes rectifiées avec précision pour une grande précision et une grande stabilité, et plus de 1 100 articles standard qui permettent de trouver le support et la plaquette adaptés à chaque application.

« Nous sommes fiers de compléter la plateforme TopSwiss avec des solutions d'outillage encore plus petites pour répondre aux besoins des projets d'usinage les plus minutieux, tout en garantissant la cohérence et la fiabilité à l'appui des opérations automatisées », déclare M. Etling.

Également nouvelles, les plaquettes de tournage KCU25B offrent une solution puissante d'ébauche et d'usinage moyen pour les ateliers de l'aérospatiale et de la défense, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports travaillant avec des aciers, des aciers inoxydables, de la fonte et des alliages à haute température. Idéales pour les applications de tournage, de rainurage et de tronçonnage les plus courantes, les plaquettes KCU25B sont également dotées du revêtement PVD KENGold, propriété de Kennametal, qui offre plusieurs couches de protection pour une meilleure résistance aux flancs et à l'écaillage.

