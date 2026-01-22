LambdaTest wird zu TestMu AI, der weltweit ersten agentenbasierten Quality-Engineering-Plattform für vollständig autonome Tests

Einführung von Vibe Testing für das Zeitalter des unendlichen Codes: Während agentenbasierte KI die Softwareentwicklung revolutioniert, führt TestMu AI autonome Agenten ein, um sicherzustellen, dass die Qualität mit unendlichem Code Schritt hält, und führt jährlich mehr als 1,5 Milliarden Tests in über 18.000 Unternehmen durch.

SAN FRANCISCO und NOIDA, Indien, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- LambdaTest, die KI-native, agentenbasierte Qualitätsengineering-Plattform, gab heute ihre Umfirmierung in TestMu AI bekannt und markiert damit einen mutigen Schritt in ihrer Entwicklung von einer Cloud-Testplattform zur weltweit ersten Full-Stack-Agenten-KI-Qualitätsengineering-Plattform.

The leadership team behind TestMu AI (formerly LambdaTest), marking the next chapter in Agentic AI Quality Engineering.

Die Transformation befasst sich mit einem kritischen Wendepunkt in der Softwareentwicklung: Da KI Code in beispiellosem Tempo generiert, entsteht durch herkömmliche Tests ein Engpass. Qualitätssicherungsteams benötigen intelligente Systeme, die Veränderungen analysieren, Fehler beobachten und sich kontinuierlich anpassen können.

Als TestMu AI erweitert das Unternehmen seine Plattform, um die nächste Generation von Softwareentwicklern, darunter auch „Vibe-Coder", zu unterstützen. Ihre KI-Agenten ermöglichen es Entwicklern, „Vibe-Tests" durchzuführen und sich mit der Geschwindigkeit des Denkens zu bewegen. Außerdem stellen sie sicher, dass Vibe-codierte Apps nicht nur von hoher Qualität sind, sondern auch zuverlässig funktionieren, wenn sie den Kunden präsentiert werden.

Diese Veränderung spiegelt das durchschnittliche Wachstum des Unternehmens von 110 % gegenüber dem Vorjahr in den letzten zwei Jahren wider. Bis heute hat die Plattform Milliarden von Tests für mehr als 18.000 Unternehmenskunden durchgeführt, darunter Microsoft, OpenAI, NVIDIA, Vimeo und Dunlem in mehr als 90 Ländern.

LambdaTest wurde 2018 gegründet und entwickelte sich schnell zu einem der vertrauenswürdigsten Namen im Bereich der cloudbasierten Testorchestrierung und -ausführung. Das Unternehmen baute eine skalierbare, leistungsstarke Test-Cloud auf, die Unzuverlässigkeiten beseitigte, die Feedback-Schleifen der Entwickler verbesserte und die Release-Geschwindigkeit drastisch beschleunigte.

2022 begann das Unternehmen eine tiefgreifende Transformation und stieg tief in die agentenbasierte KI in seinen Produkten und Arbeitsabläufen ein, um autonomes, intelligentes Quality Engineering in großem Maßstab zu ermöglichen. Heute unterstützt die einheitliche KI-Agenten-Plattform von TestMu AI das End-to-End-Quality Engineering für über 2,8 Millionen Entwickler und Tester weltweit und hilft Teams, schneller zu liefern und mit Zuversicht zu entwickeln.

„KI verändert grundlegend die Art und Weise, wie Software entwickelt und ausgeliefert wird", sagte Asad Khan, CEO und Mitbegründer von TestMu AI (ehemals LambdaTest). „Entwicklungszyklen, die früher Wochen dauerten, dauern jetzt nur noch Stunden. Aber Geschwindigkeit ohne Qualität führt zu Chaos. Wir haben erkannt, dass sich das Testen von anfälligen, wartungsintensiven Automatisierungen zu intelligenten, kontextgesteuerten Agenten entwickeln muss, die Veränderungen verstehen und autonom darauf reagieren. Wir haben uns von einer Ausführungs-Cloud zu einem aktiven, intelligenten Partner im Software-Test-Lebenszyklus entwickelt. Mit Milliarden von Tests, die auf unserer Plattform laufen, bieten wir nun Erfahrungen, bei denen menschliche Genialität und maschinelle Intelligenz kombiniert werden, um Qualitätsentwicklung mühelos leistungsstark zu machen."

TestMu AI hat seine Plattform neu gestaltet, um KI-nativ zu sein, und setzt autonome KI-Agenten ein, um die Softwarequalität mit minimalem manuellem Aufwand zu planen, zu erstellen, auszuführen und zu analysieren. Die Plattform bietet nun Folgendes:

Autonome KI-Agenten für Tests : Planung, Erstellung und Weiterentwicklung von End-to-End-Tests unter Verwendung unternehmensweiter Kontexte oder einfacher Eingaben in natürlicher Sprache. Benutzer können nun jede Ebene der Datenbank, API, Benutzeroberfläche, Leistung und mehr testen.

: Planung, Erstellung und Weiterentwicklung von End-to-End-Tests unter Verwendung unternehmensweiter Kontexte oder einfacher Eingaben in natürlicher Sprache. Benutzer können nun jede Ebene der Datenbank, API, Benutzeroberfläche, Leistung und mehr testen. Agentenbasierte KI-Test-Cloud: Eine skalierbare und einheitliche Testausführungs-Cloud, um jede Art von Test in jeder Größenordnung auszuführen, einschließlich visueller Regression, Barrierefreiheit, API- und Leistungstests, Web und Mobile, bis hin zu benutzerdefinierten Unternehmensumgebungen.

Der Name „TestMu" wurde direkt von der Community übernommen. Seit 2022 ist die TestMu-Konferenz das wichtigste Forum der Branche für Fortschritte in den Bereichen KI und Qualitätssicherung.

Mit der Übernahme dieses Namens signalisiert das Unternehmen, dass die Community das Herzstück der Organisation ist, und lässt den Geist dieser offenen, kollaborativen Konferenz in die Plattform selbst einfließen.

„Unsere Community hat den Geist von TestMu schon lange vor dieser Ankündigung erkannt", fügte Khan hinzu. „TestMu steht für eine florierende Community, ein gemeinsames Handwerk und die Zukunft des Quality Engineering."

Das Unternehmen wurde kürzlich im Bericht „2025 Gartner® Magic Quadrant™ for AI-Augmented Software Testing Tools" und im Bericht „The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms 2025" ausgezeichnet.

„Unsere Entwicklung spiegelt die Entwicklung des Softwaretestens selbst wider", sagte Mudit Singh, Mitbegründer und Marketingleiter von TestMu AI. „Wir haben damit begonnen, die ‚perfekte Cloud für das Cloud-Zeitalter' aufzubauen, Probleme im Zusammenhang mit skalierbarer Infrastruktur zu lösen und durch die TestMu-Konferenz eine der ersten Diskussionen der Branche über KI im Testbereich anzustoßen. Heute treten wir in eine neue Phase ein, in der agentenbasierte KI ein autonomes, durchgängiges Qualitätsmanagement ermöglicht. TestMu AI steht für diesen Wandel: eine zukunftsorientierte Identität, die für eine KI-native Zukunft geschaffen wurde und gleichzeitig tief in unserem Ökosystem, unserer Community und unserem unermüdlichen Engagement für Qualität verwurzelt ist."

Mit Blick auf die Zukunft umfasst die Roadmap von TestMu AI vollständig autonome KI-Agenten, Agent-zu-Agent-Tests, die Bewertung von KI-Systemen durch KI-Agenten und eine tiefe Integration in Codebasen und Entwickler-Workflows, wodurch das Qualitäts-Engineering als eine sich kontinuierlich lernende, selbstverwaltete Ebene der modernen Softwareentwicklung positioniert wird.

