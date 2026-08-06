Mitrade Menang Anugerah Broker AI Terbaik Tahun 2026 ketika Model MitradeGPT Dipertingkat Dilancarkan di Asia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 6 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Broker CFD Mitrade menerima anugerah Broker AI Terbaik Tahun 2026 daripada Global Business Magazine ketika model MitradeGPT yang dipertingkatkan mula dilancarkan di pasaran Asia terpilih. Pelancaran itu dilakukan ketika pelabur runcit semakin bergantung kepada AI untuk mengkaji pasaran, sekali gus menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana maklumat kewangan dipersembahkan secara jelas dan tepat.

Pedagang Asia berdepan dengan maklumat pasaran yang terlalu banyak, namun berita yang benar-benar penting sukar diikuti. Menurut Modern Investor Pulse S3 2026 Finimize, berdasarkan kepada 2,808 pelabur runcit di peringkat global, didapati bahawa 27.6% responden Asia menggunakan AI bagi tujuan penyelidikan pelaburan setiap hari, berbanding 15.9% di seluruh dunia.

Bagi Mitrade, yang sudah pun menawarkan teknologi AI proprietari pada platform perdagangannya, tumpuan diberikan kepada usaha untuk menambah baik cara berita pasaran disusun dan dipersembahkan supaya pedagang dapat memahami dengan lebih mudah liputan berkaitan instrumen yang mereka dagangkan atau ikuti.

Kini tersedia untuk pedagang Asia, pengalaman MitradeGPT yang dipertingkatkan meletakkan alat tersebut dalam bahagian berita platform dan bukannya sebagai modul mandiri. Model baharu itu merumuskan lebih banyak liputan berita, mengumpulkan cerita yang berkaitan serta mengkategorikan berita mengikut sentimen menaik (bullish), menurun (bearish) atau neutral. Teknologi asasnya juga telah dibangunkan semula dan direka untuk mengurangkan fenomena halusinasi AI.

"Maklumat pasaran dalam talian boleh mengelirukan pedagang apabila berita dan ulasan bertaburan atau hanya memaparkan satu sudut pandangan," kata Kevin Lai, naib presiden Mitrade Group. "Tanpa gambaran yang lebih menyeluruh, maklumat berguna sukar dibezakan daripada cerita kosong yang digembar-gemburkan. Matlamat kami adalah untuk menghimpunkan berita berkaitan, pandangan yang berbeza serta konteks pendidikan bagi membolehkan naratif yang lebih luas lebih mudah dihadam dan difahami oleh komuniti pedagang kami."

Baru-baru ini, broker itu turut menerima anugerah Broker CFD Paling Dipercayai – Global 2026 daripada Global Business Review Magazine serta anugerah Broker CFD Baharu Terbaik LATAM 2026 dan Broker Paling Dipercayai Global 2026 daripada World Business Stars Magazine.

Latar Belakang Mitrade Group

Mitrade ialah platform perdagangan CFD yang diiktiraf di peringkat global dan memenangi anugerah yang dilesenkan di bawah CIMA Kepulauan Cayman (SIB1612446), FSC Mauritius (GB20025791), ASIC Australia (AFSL398528), FSCA Afrika Selatan (FSP 54842), CMA UAE (20200000397) dan CySEC Cyprus (CIF438/23). Kumpulan ini mendemokrasikan akses pasaran dengan menghubungkan lebih 7 juta pedagang kepada lebih 1,000 derivatif OTC, termasuk indeks, pertukaran asing (forex), komoditi, ETF dan saham.

Platform ini menawarkan pelaksanaan pada tahap milisaat, spread yang amat rendah, mitigasi risiko lanjutan serta keserasian pelbagai peranti bagi memastikan pengalaman perdagangan intuitif yang disesuaikan untuk setiap pedagang.

Perdagangan melibatkan risiko. Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan sebagai nasihat kewangan, tawaran atau pelawaan.

Layari https://www.mitrade.com untuk maklumat lanjut.

SOURCE Mitrade Group