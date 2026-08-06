Mitrade คว้ารางวัลโบรกเกอร์ AI แห่งปี 2569 พร้อมเปิดตัวโมเดล MitradeGPT ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ในเอเชีย
News provided byMitrade Group
06 Aug, 2026, 10:00 CST
กรุงเทพฯ 6 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Mitrade โบรกเกอร์ CFD ได้รับรางวัลโบรกเกอร์ AI แห่งปี 2569 (AI Broker of the Year) จากนิตยสาร Global Business Magazine ในขณะที่โมเดล MitradeGPT ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ได้เปิดให้บริการในตลาดเอเชียบางแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนรายย่อยหันมาพึ่งพา AI ในการวิจัยตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนำไปสู่คำถามที่ว่าข้อมูลทางการเงินมีการนำเสนอได้อย่างชัดเจนและแม่นยำเพียงใด
เทรดเดอร์ในเอเชียต้องเผชิญกับข้อมูลตลาดที่มีอยู่อย่างมหาศาล ทว่าเรื่องราวที่มีความสำคัญจริงๆ กลับเป็นเรื่องยากที่จะติดตาม รายงาน Modern Investor Pulse ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2569 ของ Finimize ซึ่งสำรวจนักลงทุนรายย่อย 2,808 รายทั่วโลก พบว่า 27.6% ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวเอเชียใช้ AI ในการวิจัยการลงทุนทุกวัน ซึ่งเทียบเท่ากับ 15.9% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลก
จุดมุ่งเน้นของ Mitrade ที่ได้นำเสนอเทคโนโลยี AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์บนแพลตฟอร์มการเทรดอยู่แล้วนั้น ก็คือการปรับปรุงวิธีการจัดระเบียบและนำเสนอข่าวสารตลาด เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถทำความเข้าใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่พวกเขาเทรดหรือติดตามได้ง่ายยิ่งขึ้น
ในปัจจุบัน ประสบการณ์ MitradeGPT ที่อัปเกรดใหม่นี้ พร้อมให้บริการแล้วสำหรับเทรดเดอร์ในเอเชีย ซึ่งได้จัดวางเครื่องมือดังกล่าวไว้ภายในส่วนข่าวสารของแพลตฟอร์มแทนที่จะเป็นโมดูลแยกต่างหาก โมเดลใหม่นี้จะสรุปข่าวสารให้ครอบคลุมมากขึ้น จัดกลุ่มเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกัน และจัดหมวดหมู่ข่าวสารตามทิศทางตลาดว่าอยู่ในสภาวะกระทิง หมี หรือเป็นกลาง โดยได้มีการสร้างเทคโนโลยีพื้นฐานขึ้นใหม่ และออกแบบมาเพื่อลดการสร้างข้อมูลที่ผิดพลาดอีกด้วย
"ข้อมูลตลาดออนไลน์อาจเป็นเรื่องน่าหวั่นวิตกสำหรับเทรดเดอร์เมื่อข่าวสารและบทวิจารณ์ฟังดูกระจัดกระจาย หรือนำเสนอเพียงด้านเดียว" Kevin Lai รองประธานของ Mitrade Group กล่าว "หากไม่มีภาพรวมที่ครบถ้วน ก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกจากกระแสความตื่นตัวได้ เป้าหมายของเราคือการนำข่าวสารที่เกี่ยวข้อง มุมมองที่แตกต่าง และบริบททางการศึกษามาไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้ชุมชนเทรดเดอร์ของเราสามารถอ่านเรื่องราวในวงกว้าง และทำความเข้าใจได้ง่าย"
เมื่อเร็วๆ นี้ โบรกเกอร์รายนี้ยังได้รับรางวัล Most Trusted CFD Broker – Global 2026 จากนิตยสาร Global Business Review รวมถึงรางวัล Best New CFD Broker LATAM 2026 และ Most Reliable Broker Global 2026 จากนิตยสาร World Business Stars อีกด้วย
เกี่ยวกับ Mitrade Group
Mitrade คือแพลตฟอร์มการเทรด CFD ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับรางวัลการันตีมากมาย โดยได้รับใบอนุญาตภายใต้ CIMA ของหมู่เกาะเคย์แมน (SIB1612446), FSC ของมอริเชียส (GB20025791), ASIC ของออสเตรเลีย (AFSL398528), FSCA ของแอฟริกาใต้ (FSP 54842), CMA ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (20200000397) และ CySEC ของไซปรัส (CIF438/23) โดยกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะทำให้การเข้าถึงตลาดเป็นเรื่องเท่าเทียมผ่านการเชื่อมโยงเทรดเดอร์กว่า 7 ล้านคนเข้ากับตราสารอนุพันธ์ OTC กว่า 1,000 รายการ ซึ่งรวมถึงดัชนี, ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, ETF และหุ้น
แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอการดำเนินการคำสั่งในระดับมิลลิวินาที สเปรดที่แคบ การลดความเสี่ยงขั้นสูง และความเข้ากันได้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภท เพื่อรับประกันประสบการณ์การเทรดที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งให้เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคน
การซื้อขายมีความเสี่ยง บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ข้อเสนอ หรือการชี้ชวน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mitrade.com
SOURCE Mitrade Group
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