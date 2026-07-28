經紀商Mitrade將阿根廷足協贊助合作延長至2027年，看好世界杯帶動亞洲市場熱情

台北2026年7月28日 /美通社/ -- 全球差價合約經紀商Mitrade宣布，將其與阿根廷足球協會(AFA)的區域合作伙伴關系續簽一年。此次續約延續了雙方基於充分准備、嚴謹紀律和卓越表現等共同價值觀建立的合作關系。

此次續約正值2026國際足聯世界杯(FIFA World Cup 26™)圓滿落幕之際，阿根廷隊的衛冕征程再次成為本屆賽事最受關注的焦點之一。據《日經亞洲》(Nikkei Asia)報道，亞洲是本屆世界杯觀賽人數最多的地區。對於Mitrade而言，此次合作也為其進一步拉近亞洲球迷與世界杯精彩故事之間的距離提供了新的契機。

阿根廷足球協會是世界足壇歷史最悠久、最具影響力的足球機構之一。成立於1893年，它是南美洲歷史最悠久的足球協會，也是阿根廷國家足球隊的管理機構。阿根廷國家隊曾三次奪得世界杯冠軍，並以16次美洲杯冠軍保持賽事歷史紀錄。對於一家在全球六個司法管轄區持牌監管的經紀商而言，這樣的輝煌戰績正是Mitrade選擇合作伙伴所看重的標准。

Mitrade Group副總裁Kevin Lai表示：「只有真正源於熱愛的贊助合作才有意義，而足球在亞洲擁有巨大的影響力，這是有目共睹的。今年夏天，阿根廷隊的征程成為全球球迷共同關注的精彩故事，我們很高興能夠參與其中。展望2027年，我們期待在此基礎上繼續深化合作，並持續與亞洲廣大用戶建立更緊密的聯系。」

進入新的合作周期之際，Mitrade也獲得了多項行業認可。公司近期榮獲Brands Review Magazine頒發的「2026年度全球最佳差價合約經紀商(Global CFD Broker of the Year 2026)」以及Global Excellence Chronicle Magazine授予的「最佳客戶資金保護經紀商(Best Client Funds Protection Broker) 」獎。結合與AFA的合作，這些榮譽進一步彰顯了Mitrade在2026年亞洲市場持續增長的發展勢頭。

關於Mitrade

Mitrade是一家享譽全球、屢獲殊榮的差價合約交易平台，持有以下監管機構頒發的金融牌照：開曼群島金融管理局（CIMA，牌照編號：SIB1612446）、毛裡求斯金融服務委員會（FSC，牌照編號：GB20025791）、澳大利亞證券與投資委員會（ASIC，AFSL 398528）、阿聯酋資本市場管理局（CMA，牌照編號：20200000397）、南非金融部門行為監管局（FSCA，FSP 54842）和塞浦路斯證券交易委員會（CySEC，CIF438/23）。 該集團致力於降低全球市場准入門檻，目前已連接超過700萬名交易者，可交易1,000多種場外衍生品，包括指數、外匯、大宗商品、ETF及股票等。

該平台提供微秒級交易執行、極具競爭力的點差、先進的風險管理機制以及多終端兼容體驗，為不同類型的交易者打造直觀、高效的交易環境。

交易存在風險。本文僅供參考，不構成任何金融建議、投資要約或招攬。

更多信息，請訪問：https://www.mitrade.com

SOURCE Mitrade Group