Mitrade, 업그레이드된 MitradeGPT 모델 아시아 출시하며 2026 올해의 AI 브로커상 수상

서울, 대한민국, 2026년 8월 6일 /PRNewswire/ -- CFD 브로커인 Mitrade가 업그레이드된 MitradeGPT 모델을 아시아 주요 시장에 출시하며 글로벌 비즈니스 매거진(Global Business Magazine)의 2026 올해의 AI 브로커(2026 AI Broker of the Year) 상을 수상했다. 이번 출시는 개인 투자자들이 시장을 조사하는 데 AI에 점점 더 의존하게 됨에 따라 금융 정보가 얼마나 명확하고 정확하게 제시되고 있는지에 대한 의문이 커지는 시점에 이뤄졌다.

아시아 트레이더들은 방대한 시장 정보를 접하고 있지만, 중요한 내용을 파악하기는 여전히 쉽지 않다. 전 세계 개인 투자자 2808명을 대상으로 조사한 Finimize의 2026년 3분기 현대 투자자 동향(Q3 2026 Modern Investor Pulse)에 따르면, 아시아 응답자의 27.6%가 투자 연구를 위해 매일 AI를 활용한다고 답했으며, 이는 전 세계 평균인 15.9%보다 높은 수치다.

이미 자체 거래 플랫폼에서 독자적인 AI 기술을 제공하고 있는 Mitrade는, 트레이더들이 거래하거나 관심을 두고 있는 상품과 관련된 보도 내용을 더 쉽게 이해할 수 있도록 시장 뉴스를 정리하고 제시하는 방식을 개선하는 데 초점을 맞추고 있다.

이제 아시아 트레이더들이 이용할 수 있도록 업그레이드된 MitradeGPT는 이 도구를 별도의 모듈이 아닌 플랫폼의 뉴스 섹션 안에 탑재한다. 새로운 모델은 더 많은 보도 내용을 요약하고, 관련 기사들을 그룹화하며, 뉴스를 강세, 약세, 중립 시장 심리로 분류한다. 기반이 되는 기술 또한 전면 재설계되어 환각 현상을 줄이도록 설계됐다.

Mitrade 그룹의 케빈 라이(Kevin Lai) 부사장은 "뉴스와 해설이 산발적이거나 편향되어 있을 때 온라인상의 시장 정보는 트레이더들에게 부담스럽게 다가올 수 있다"고 말했다. 이어 "전체적인 그림 없이는 유용한 정보를 과장된 정보와 구분하기 어렵다. 우리의 목표는 관련 뉴스와 상반된 관점, 그리고 교육적 맥락을 하나로 모아 트레이더 커뮤니티가 더 넓은 이야기를 더 쉽게 소비하고 이해할 수 있도록 만드는 것"이라고 덧붙였다.

이 브로커는 최근 글로벌 비즈니스 리뷰 매거진(Global Business Review Magazine)의 가장 신뢰받는 CFD 브로커 – 글로벌 2026(Most Trusted CFD Broker – Global 2026)과 월드 비즈니스 스타스 매거진(World Business Stars Magazine)의 최고의 신생 CFD 브로커 라틴아메리카 2026(Best New CFD Broker LATAM 2026) 및 가장 신뢰할 수 있는 브로커 글로벌 2026(Most Reliable Broker Global 2026)를 수상한 바 있다.

Mitrade 그룹 소개

Mitrade는 전 세계적으로 인정받는 수상 경력의 CFD 거래 플랫폼으로, 케이맨 제도 CIMA(SIB1612446), 모리셔스 FSC(GB20025791), 호주 ASIC(AFSL398528), 남아프리카공화국 FSCA(FSP 54842), 아랍에미리트 CMA(20200000397), 키프로스 CySEC(CIF438/23)의 라이선스를 보유하고 있다. 이 그룹은 시장 접근성의 대중화를 추구하며 700만 명이 넘는 트레이더들을 지수, 외환, 원자재, ETF, 주식을 포함한 1000개가 넘는 장외파생상품에 연결해 준다.

이 플랫폼은 밀리초 단위의 체결 속도와 좁은 스프레드, 첨단 리스크 완화 기능, 다중 기기 호환성을 제공해, 모든 트레이더에게 맞춤화된 직관적인 거래 경험을 보장한다.

거래에는 위험이 수반된다. 이 기사는 정보 제공을 목적으로 작성되었으며 금융 자문이나 제안, 권유에 해당하지 않는다.

자세한 정보는 https://www.mitrade.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Mitrade Group