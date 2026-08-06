Mitrade giành giải "Nhà môi giới ứng dụng AI của năm 2026" khi phiên bản nâng cấp MitradeGPT được triển khai tại Châu Á

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 6 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nhà môi giới CFD Mitrade đã được Global Business Magazine trao giải "Nhà môi giới ứng dụng AI của năm 2026", trong bối cảnh phiên bản nâng cấp của mô hình MitradeGPT chính thức được triển khai tại một số thị trường Châu Á. Việc ra mắt này diễn ra khi các nhà đầu tư cá nhân ngày càng dựa vào AI để nghiên cứu thị trường, làm dấy lên những câu hỏi về mức độ rõ ràng và chính xác của thông tin tài chính được cung cấp.

Các nhà giao dịch châu Á phải đối mặt với lượng thông tin thị trường dồi dào, nhưng những câu chuyện quan trọng có thể khó theo dõi. Khảo sát Modern Investor Pulse quý 3 năm 2026 của Finimize, dựa trên 2.808 nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu, cho thấy 27,6% số người được hỏi ở châu Á sử dụng AI để nghiên cứu đầu tư hằng ngày, so với 15,9% trên toàn thế giới.

Đối với Mitrade, công ty đã cung cấp công nghệ AI độc quyền trên nền tảng giao dịch của mình, trọng tâm là cải thiện cách thức sắp xếp và trình bày tin tức thị trường để các nhà giao dịch có thể dễ dàng hiểu hơn về các tin tức liên quan đến các công cụ tài chính mà họ giao dịch hoặc theo dõi.

Hiện các nhà giao dịch châu Á đã có thể sử dụng, trải nghiệm MitradeGPT mới đặt công cụ này trong phần tin tức của nền tảng thay vì trong một mô-đun độc lập. Mô hình mới tóm tắt nhiều tin tức hơn, nhóm các câu chuyện liên quan và phân loại tin tức theo cảm xúc tích cực, tiêu cực hoặc trung lập. Công nghệ cơ bản của nó cũng đã được xây dựng lại và được thiết kế để giảm hiện tượng ảo giác.

"Thông tin thị trường trực tuyến có thể gây khó khăn cho các nhà giao dịch khi tin tức và bình luận bị phân tán hoặc mang tính một chiều", Kevin Lai, Phó Chủ tịch Mitrade Group cho biết. "Nếu không có bức tranh toàn cảnh, có thể khó phân biệt thông tin hữu ích với thông tin thổi phồng. Mục tiêu của chúng tôi là tập hợp các tin tức liên quan, các quan điểm đối lập và bối cảnh giáo dục, giúp cộng đồng nhà giao dịch của chúng tôi dễ dàng tiếp thu và hiểu được câu chuyện rộng hơn."

Nhà môi giới này gần đây cũng đã được Global Business Review Magazine trao giải "Nhà môi giới CFD đáng tin cậy nhất – Toàn cầu 2026" và được World Business Stars Magazine trao giải "Nhà môi giới CFD mới tốt nhất LATAM 2026" và "Nhà môi giới đáng tin cậy nhất toàn cầu 2026".

Giới thiệu về Mitrade Group

Mitrade là nền tảng giao dịch CFD được công nhận toàn cầu và giành nhiều giải thưởng, được cấp phép bởi CIMA của Quần đảo Cayman (SIB1612446), FSC của Mauritius (GB20025791), ASIC của Australia (AFSL398528), FSCA của Nam Phi (FSP 54842), CMA của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (20200000397), CySEC của Cộng hoà Síp (CIF438/23). Tập đoàn phổ cập hóa khả năng tiếp cận thị trường, kết nối hơn 7 triệu nhà giao dịch với hơn 1000 sản phẩm phái sinh OTC, bao gồm các chỉ số, ngoại hối, hàng hóa, ETF và cổ phiếu.

Nền tảng Mitrade mang đến tốc độ khớp lệnh tính bằng mili giây, mức chênh lệch giá thấp, các cơ chế giảm thiểu rủi ro tiên tiến và khả năng tương thích đa thiết bị, bảo đảm trải nghiệm giao dịch trực quan, phù hợp với mọi nhà giao dịch.

Giao dịch tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính, chào mời hay đề nghị đầu tư.

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SOURCE Mitrade Group