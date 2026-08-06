Mitrade Raih Gelar "AI Broker of the Year 2026", Hadirkan MitradeGPT Versi Terbaru di Asia

JAKARTA, Indonesia, 6 Agustus, 2026 /PRNewswire/ -- Broker CFD Mitrade meraih gelar "AI Broker of the Year 2026" dari Global Business Magazine setelah MitradeGPT versi terbaru meluncur di sejumlah negara Asia. Peluncuran MitradeGPT berlangsung di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh investor ritel untuk menganalisis pasar sehingga kebutuhan akan informasi keuangan yang akurat, jelas, dan mudah dipahami semakin meningkat.

Di Asia, investor berhadapan dengan banjir informasi mengenai pasar keuangan. Namun, di balik derasnya arus informasi tersebut, tidak sedikit yang kesulitan memilah perkembangan pasar yang benar-benar relevan. Berdasarkan laporan "Modern Investor Pulse" Kuartal III-2026 yang diterbitkan Finimize dan melibatkan 2.808 investor ritel dari berbagai negara, sebanyak 27.6% responden di Asia mengaku menggunakan AI setiap hari untuk riset investasi. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata global yang mencapai 15.9%.

Menjawab kebutuhan tersebut, Mitrade yang telah mengembangkan teknologi AI di platform trading-nya kini memperbarui cara penyajian informasi pasar. Melalui pembaruan ini, berita dan informasi terkait instrumen investasi disusun secara lebih terstruktur sehingga pengguna dapat mengikuti perkembangan pasar dengan lebih mudah, serta memahami keterkaitan antara berbagai peristiwa yang berdampak pada pergerakan harga.

Bagi pengguna di Asia, MitradeGPT versi terbaru kini terintegrasi langsung dengan fitur berita pada platform, tidak lagi tersedia sebagai modul terpisah. Model terbaru ini mampu merangkum lebih banyak pemberitaan, mengelompokkan berita berdasarkan topik yang saling berkaitan, serta mengategorikan sentimen pasar ke dalam tiga kategori, yakni bullish, bearish, dan netral. Mitrade juga merombak teknologi yang mendasarinya untuk mengurangi kemungkinan munculnya informasi yang keliru dari AI.

"Derasnya arus informasi dan beragam komentar yang beredar di internet sering kali membuat investor kesulitan memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi pasar. Ketika informasi dan berbagai sudut pandang tersebar di banyak sumber, investor sering kali kesulitan membedakan informasi yang benar-benar bermanfaat dari opini atau kabar sensasional. Karena itu, kami menghadirkan berita yang saling berkaitan, sudut pandang yang beragam, serta konten edukatif dalam satu platform agar pengguna dapat memahami perkembangan pasar secara lebih menyeluruh."

Selain meraih gelar "AI Broker of the Year 2026", Mitrade baru-baru ini juga memperoleh sejumlah gelar internasional lainnya, yaitu "Most Trusted CFD Broker – Global 2026" dari Global Business Review Magazine, serta "Best New CFD Broker LATAM 2026" dan "Most Reliable Broker Global 2026" dari World Business Stars Magazine.

Tentang Mitrade Group

Mitrade adalah platform trading CFD yang diakui secara global dan telah meraih berbagai penghargaan. Mitrade juga telah memperoleh izin resmi dari sejumlah otoritas keuangan internasional: Cayman Islands CIMA (SIB1612446), Mauritius FSC (GB20025791), Australia ASIC (AFSL398528), Afrika Selatan FSCA (FSP 54842), Uni Emirat Arab CMA (20200000397), dan Siprus CySEC (CIF438/23). Mitrade memperluas akses pasar, serta menghubungkan lebih dari tujuh juta trader dengan lebih dari 1.000 produk derivatif OTC, termasuk indeks, valas, komoditas, ETF, dan saham.

Platform Mitrade menawarkan eksekusi transaksi yang sangat cepat, spread yang ketat, mitigasi risiko canggih, serta kompatibilitas lintasperangkat sehingga menjamin pengalaman trading yang intuitif dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan trader.

Setiap aktivitas trading memiliki risiko. Artikel ini hanya menyampaikan informasi, bukan nasihat, penawaran, ataupun ajakan berinvestasi.

Informasi lebih lanjut: https://www.mitrade.com

SOURCE Mitrade Group