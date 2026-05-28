NOBU 宣佈進軍華盛頓州貝爾維尤，推出餐廳及住宅項目

品牌將於貝爾維尤市中心重新打造兩座奢華住宅大樓，並設立未來 Nobu 餐廳及以款待體驗為核心的生活風格體驗。

紐約2026年5月29日 /美通社/ -- Nobu 這個享譽全球的奢華生活風格品牌欣然宣佈，將透過把兩座奢華住宅大樓重新命名為 Nobu Bellevue Residences，正式進駐華盛頓州貝爾維尤。

該項目由 Silverstein Properties 持有，為美國首個已落成並可即時入住的 Nobu 品牌住宅發展項目，並由 Silverstein 委託的銷售代理 Polaris Pacific 負責銷售。

Nobu Residences Bellevue 外觀圖片 Nobu Residences Bellevue 外觀圖片

該綜合用途發展項目位於貝爾維尤市中心核心地段，橫跨整個城市街區，包括兩座住宅大樓，以及精心策劃的零售、餐飲及款待體驗。 作為此項目轉型的一部分，Nobu 將引入品牌公共空間、標誌性住宅服務，以及預計於 2027 年開幕的 Nobu 餐廳。

此次重新定位反映 Nobu 在全球奢華住宅領域的持續擴張步伐。這將品牌的標誌性設計、服務和生活風格帶入全美增長最快的奢華地產市場之一。 該項目將於 2026 年底以 Nobu 品牌重新推出，住宅單位可即時入住。

Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 表示：「Nobu Residences Bellevue 標誌著我們拓展美國住宅業務的重要里程碑。 貝爾維尤正逐步發展成為集創新、文化與奢華生活於一身的國際城市，完美配合 Nobu 的生活風格。 我們與合作夥伴攜手打造一種植根於匠心設計、真誠服務及強烈地域特色的住宅體驗。」

經重新打造的住宅將體現 Nobu 低調奢華的設計理念，把日式極簡美學與太平洋西北地區溫暖自然的材質風格融為一體。 住戶將可享受以款待體驗為核心的生活風格，包括尊尚服務、精心策劃的設施，以及直通 Nobu 餐飲體驗的便利。

該住宅項目共設有 365 個奢華住宅單位，提供寬敞居所，可飽覽華盛頓湖、西雅圖天際線及奧林匹克山脈全景，在貝爾維尤市中心核心地段，罕有地結合私隱空間、設計美學及城市連繫。

Silverstein Capital Partners 總裁 Shawn Katz 表示：「貝爾維尤已發展成為與全球接軌的奢華精緻目的地，而此項目將為其揭開新篇章。我們與 Nobu 的合作建基於共同願景：締造地標式生活風格體驗，以世界級餐飲、卓越設計及一絲不苟的服務為其核心精髓。 隨著 Nobu 餐廳落戶，以及 Nobu Residences 進駐太平洋西北地區，我們不只是提升標準， 而是將其重新定義。」

隨著 Nobu 持續拓展其全球住宅版圖，貝爾維尤現已加入 Nobu Residences 日益壯大的據點網絡，版圖遍及北美、歐洲、中東及亞洲，進一步彰顯品牌已從款待業務延伸至全面整合的生活風格體驗。

www.nobuhotels.com/hotel-collection/bellevue

SOURCE NOBU HOSPITALITY