Nobu Hospitality 將於英格蘭拉特蘭郡佔地 185 英畝的土地推出酒店、餐廳及住宅項目

把植根自然、健康養生與悠然生活的新一代 Nobu 生活方式體驗帶到英格蘭歷史名郡

紐約2026年5月7日 /美通社/ -- Nobu Hospitality 欣然宣佈與 Woolfox 合作推出全新特色目的地項目，將於英格蘭最如詩如畫的 185 英畝鄉郊地帶，打造 Nobu 酒店、餐廳及品牌住宅系列。

項目位於拉特蘭郡核心地段，鄰近喬治亞風格小鎮史丹福 (Stamford)，為 Nobu Hospitality 旗下首個同類概念項目 —— 以自然環境、廣闊空間及慢活節奏為核心的鄉郊度假體驗。 此發展項目結合 Nobu 標誌性的奢華款待體驗、世界級餐飲服務及精緻生活風格，讓會員、賓客及住戶暫別日常生活節奏，重新連結自然景觀、四季變化及戶外環境所帶來的療癒力量，同時亦象徵品牌正式邁向高雅鄉郊度假體驗的新發展方向。

Nobu Woolfox 項目將設有湖景客房及套房、Nobu 招牌餐廳及酒吧、精心策劃的餐飲空間、水療設施，以及品牌住宅系列，於英格蘭鄉郊創建全新奢華生活目的地。 項目亦計劃提供完善的健康養生及休閒設施，包括專屬水療中心、泳池及健身室，並配合精心設計的園景空間，充分展現 Woolfox 得天獨厚的自然環境。 Nobu Woolfox 將定位為結合目的地體驗與會員俱樂部概念的項目，在交通便利的同時，提供充滿特色的鄉郊生活環境。

拉特蘭郡近年逐漸成為備受追捧的旅遊目的地，以未受破壞的自然景觀、歷史悠久的英式村莊及市集小鎮聞名，而當地戶外活動則主要圍繞歐洲其中一個最大的人造水庫拉特蘭湖 (Rutland Water) 展開。 當地可直達風景優美的遠足及單車路線，並提供帆船、水上運動及飛蠅釣魚等活動，加上鄰近的史丹福及伯利莊園 (Burghley House)，更進一步提升其作為全年旅遊目的地的吸引力。 Woolfox 地理位置優越，距離倫敦、劍橋、伯明翰及曼徹斯特等主要城市約一至兩小時車程，既可享受遠離繁囂的鄉郊生活體驗，亦可便捷往返主要商業及文化中心。

Nobu Hospitality 行政總裁 Trevor Horwell 表示：「這是一個位於英格蘭核心地帶的獨特地點，四周環繞連綿起伏的歷史景觀及典型的英式鄉郊風貌。 Nobu Woolfox 是我們品牌組合中首次有機會締造別具特色的鄉郊度假體驗 —— 保留 Nobu 一貫標誌性元素之餘，亦融入自然、寧靜及遠離繁囂的環境氣氛。 我們期待與 Woolfox 緊密合作，共同構思並營造真正獨一無二的英式鄉郊度假體驗。」

Woolfox 聯合創辦人 Chris Riddle 表示：「我們非常高興與 Nobu 合作，於英格蘭鄉郊這片滿載特色的地區，獻上品牌首個鄉郊目的地。 自項目初期開始，我們對 Woolfox 的願景，是創建美好之境，讓人放慢步伐、重新建立連繫，並遠離日常急速節奏、共享珍貴相聚時光。 這次合作標誌着這段旅程邁向令人振奮的新篇章。 Nobu 享譽全球，不僅因其卓越餐飲體驗，更源於其為每場賓客體驗所帶來的關懷、暖意及專注。

我們擁有共同願景，希望攜手打造真正與別不同的體驗，讓賓客能於寧靜的鄉郊環境中感受 Nobu 的獨特魅力，為每位到訪者帶來難能可貴、刻骨銘心、貼心無比的體驗。」

此項目反映市場持續追求以體驗為核心的目的地概念，將款待服務、健康養生、餐飲及生活方式融合於獨特環境之中。 透過此全新發展項目，Nobu Hospitality 與 Woolfox 冀望重新演繹 Nobu Lifestyle —— 不再以都市活力作為核心，而是以鄉郊靜謐奢華作為全新定義。

SOURCE Nobu Hospitality