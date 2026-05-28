노부, 미국 워싱턴주 벨뷰에 레스토랑, 레지던스 개발 발표

벨뷰 도심의 럭셔리 주거 타워 두 동이 노부(Nobu) 브랜드로 새롭게 재탄생하며, 향후 노부 레스토랑과 호텔식 라이프스타일 경험도 함께 선보일 예정이다.

뉴욕, 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 글로벌 럭셔리 라이프스타일 브랜드 노부가 워싱턴주 벨뷰(Bellevue)에 진출하며, 럭셔리 주거 타워 두 동을 노부 벨뷰 레지던스(Nobu Bellevue Residences)로 리브랜딩한다고 발표했다.

이 건물은 실버스타인 프로퍼티스(Silverstein Properties) 소유로 미국에서는 처음 선보이는 완공 즉시 입주 가능한 노부 브랜드 레지던스 개발 사업이다. 분양은 실버스타인을 대행해 폴라리스 퍼시픽(Polaris Pacific)이 맡아 새로운 호텔식 주거 상품을 선보인다.

Exterior image of Nobu Residences Bellevue Exterior image of Nobu Residences Bellevue

이 프로젝트는 복합 개발로 벨뷰 도심 중심부에 위치해 도시 한 블록 전체 규모로 조성되며, 주거 타워 두 개와 엄선된 리테일과 다이닝, 호스피탈리티 공간으로 구성된다. 노부는 이번 리브랜딩의 일환으로 브랜드 공용 공간, 시그니처 레지던스 서비스를 마련하고 2027년 개점을 목표로 노부 레스토랑도 들일 계획이다.

이번 프로젝트는 럭셔리 주거 시장 내에서 노부의 글로벌 확장 전략을 반영하는 것으로, 미국에서 특히 가파르게 성장 중인 럭셔리 시장인 벨뷰에서 디자인, 서비스, 라이프스타일에 대한 노부만의 철학을 구현하게 된다. 프로젝트는 2026년 말 노부 브랜드로 재출시되며, 레지던스는 즉시 입주 가능하다.

트레버 호웰(Trevor Horwell) 노부 호스피탈리티(Nobu Hospitality) 최고경영자는 "노부 레지던스 벨뷰는 미국 내 주거 사업 확장에서 중요한 이정표"라며 "벨뷰는 혁신, 문화, 럭셔리 라이프스타일을 대표하는 글로벌 도시로 부상하고 있으며, 이는 노부 라이프스타일과도 자연스럽게 어울린다. 파트너들과 함께 세심한 디자인, 진정성 있는 서비스, 또 지역성과 연결된 주거 환경을을 만들어가고 있다"고 말했다.

이번에 재해석된 레지던스는 일본식 미니멀리즘과 미국 태평양 북서부 특유의 따뜻함과 자연 소재를 결합한 건물로 노부의 절제된 럭셔리 디자인 철학이 반영된 것이다. 입주민들은 프리미엄 서비스와 큐레이션된 편의시설, 노부 다이닝을 포함해 호텔식 라이프스타일을 경험할 수 있다.

총 365세대 럭셔리 콘도미니엄으로 구성돼 워싱턴호(Lake Washington), 시애틀 스카이라인, 올림픽산맥(Olympic Mountains)을 조망할 수 있는 넓은 주거 공간이 특징이며, 벨뷰 도심 한가운데서 프라이버시, 디자인, 도심 연결성을 동시에 갖춘 몇 안 되는 주거 시설로 꼽히고 있다.

숀 카츠(Shawn Katz) 실버스타인 캐피털 파트너스(Silverstein Capital Partners) 사장은 "벨뷰는 세련되고 글로벌하게 연결된 럭셔리 도시로 자리매김했으며, 이번 프로젝트는 그 다음 장을 규정하게 될 것"이라며 "Nobu와의 파트너십은 세계적 수준의 다이닝과 탁월한 디자인, 타협 없는 서비스를 기반으로 한 랜드마크 라이프스타일 경험을 선사하겠다는 공통의 비전에 기반한 것이다. 태평양 북서부 지역에 노부 레스토랑과 노부 레지던스를 선보임으로써 단순히 기준을 높이는 데서 그치지 않고 완전히 새로운 기준을 제시하고 있다"고 말했다.

노부가 글로벌 레지던스 포트폴리오를 지속적으로 확대하는 상황에서 북미, 유럽, 중동, 아시아 전역에서 진행 중인 노부 레지던스 프로젝트에 벨뷰가 새로 이름을 올리게 됐다. 노부 브랜드가 기존 호스피탈리티를 넘어 완전히 통합된 라이프스타일 브랜드로 진화하고 있음을 다시 한번 보여주는 사건이다.

www.nobuhotels.com/hotel-collection/bellevue

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2988426/NOBU_HOSPITALITY__Exterior_image_of_Nobu_Residences_Bellevue.jpg

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로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

SOURCE NOBU HOSPITALITY